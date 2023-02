'Hemos demostrado calidad', Efraín Álvarez pide oportunidad para mexicoamericanos en el Tricolor

Efraín Álvarez se quedó cerca de ir al Mundial de Qatar 2022. Al final, Gerardo Martino se decantó por otros futbolistas para la Copa del Mundo y ya todos saben qué fue lo que pasó…

Pero ahora con Diego Cocca al mando de la Selección Mexicana, las oportunidades se agrandan, se abre un nuevo proceso y el volante ofensivo del LA Galaxy está convencido de que puede ser llamado, más que nada porque los jugadores mexicanos de origen estadounidense, y que juegan en la MLS, "hemos demostrado calidad y tenemos los mismos derechos y nivel para ser convocados".

Efraín nació hace 20 años. Es hijo de inmigrantes, de un tapatío y una zacatecana, y aunque en un momento vistió la casaca de los Estados Unidos, decidió jugar por México y quiere honrar esa decisión.

"Creo que en México ya lo ven así. Los que vivimos acá (Estados Unidos) somos mexicanos y saben que nos pueden llamar, al igual que todos", menciona el californiano.

No cree que el no haber ido a Qatar, haya sido por jugar en la MLS: "Tata (Gerardo Martino) llevó a los mejores, a los que estaban preparados".

Para él no fue complicado tomar la decisión de jugar por la Selección Nacional Mexicana: "No nos ha costado trabajo; si escogemos jugar por México o Estados Unidos, lo asumimos como tal y punto. Sabemos que nos tienen que tomar en cuenta, porque soy mexicano, como mis otros compañeros".

Y espera que esa misma decisión la tome Alejandro Zendejas, el atacante del América, quien aún no decide por cuál equipo nacional jugará: "Como mexicano queremos que juegue para acá, es un gran futbolista que le haría mucho bien a la Selección, pero que tome la decisión que le haga feliz, a su familia y a él".

De cara al Mundial del 2026, donde Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones, Álvarez asegura que el Tricolor aún sigue liderando la Concacaf. "México está arriba en el nivel de selecciones. Mis compañeros, para mí, siempre van a ser lo máximo. Están arriba".

Espera que haya una buena preparación del equipo mexicano para la siguiente Copa del Mundo: "Hay que ver cómo está el director técnico de la Selección, su plan de trabajo. Para mí México prepara bien los mundiales. Hay que ver como lo hace Cocca".

Y claro que levanta la mano para ser convocado: "Como jugador tengo muchas ganas de ir, el Mundial pasado no se me dio, ojalá este me dé, pero tengo que prepararme".

Sobre el nuevo entrenador del Tricolor, tiene buena opinión: "Cuando vi que es Cocca, me gustó; sé cómo hace jugar a sus equipos… Me gusta mucho".