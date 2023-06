Heladería para perritos se vuelve toda una sensación en TikTok

Los perros son considerados los mejores amigos del hombre y en muchos casos son un miembro más de la familia. Cada vez más productos y servicios se enfocan en los caninos y sus dueños suelen invertir importantes sumas de dinero para garantizarle todas las comodidades a sus mascotas.

Y una heladería no dudó en adaptar sus productos para perros y se ha hecho viral en TikTok por la línea de productos que ofrece además de ser, por supuesto, pet friendly. Lo cierto es que desde la cuenta del local comercial vienen promocionando con video quiénes son sus clientes y los productos simpáticos que ofrecen.

Este grupo de emprendedores no dudó en compartir cómo fue que se gestó la idea de integrar una salida en familia acompañada de sus mascotas. La heladería no es exclusiva para perros, sino que tiene instalaciones adaptadas a los perros según han mostrado en TikTok. Y la idea ha sido un éxito porque tienen muy buena concurrencia además de muy buenos comentarios.

La cuenta ‘El perro helado’ es el nombre de esta divertida heladería, tiene su réplica en TikTok con el mismo nombre y allí han compartido videos del negocio y en donde muestran a los perros disfrutar de los helados. No faltan, como era de esperarse, las paletas con forma de pata de perro en distintos sabores. Y además existen las canastas de galletas con porciones más abundantes y varios sabores.

Los videos en TikTok no tardaron en hacerse virales y la idea llamó la atención de los internautas que no sólo reproducen y comparten la idea en las redes sociales para que quienes tienen mascotas, asistan a la heladería. También les piden que abran más sucursales así cada vez más perros pueden disfrutar de esta experiencia junto a sus dueños. "Deberían de extenderlo, en otras ciudades", "Felicitaciones por incluirlos a ellos en parte de la vida", "Qué lindo emprendimiento", "me encantaría ir", "felicitaciones", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.