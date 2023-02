He perdido la capacidad de asombro: Riquelme sobre postura de AMLO sobre Tesla

El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que ha perdido ya la capacidad de asombro, en relación a la postura del gobierno federal por la instalación de Tesla en el norte.

Manifestó su preocupación porque Tesla ya había anunciado que se quedaba en el norte y el gobierno federal prefirió vetarlo que trabajar con las entidades para lograr la inversión.

"Ojalá que sea por el bien de México que se quede en el norte del país, si es así, Coahuila se vería muy beneficiado porque ya habíamos hablado nosotros con Tesla y se habla de una cadena amplia de proveeduría que viene al norte, nuestro estado es de los más competitivos y seguros del país, para nosotros es una gran ventaja que venga", comentó.

Dijo que no hará declaraciones al vapor de que se venga la empresa a Coahuila pero indicó que no se trata de una industria que improvise sino que tienen estudios a profundidad de cada estado, por lo que no se trata de ofrecerles algo a través de los medios de comunicación, pues dijo que respeta la discreción de las compañías.

Consideró que sería un golpe duro para el norte que no se instalara aquí la empresa.

"Lo que estamos viendo es que el norte no es prioridad para este gobierno (federal), cualquiera se hubiera sumado a lo que Tesla está decidiendo", expresó.

Refirió que, como gobernador, cuando una empresa busca instalarse en alguna región del estado se suma a esta posibilidad y es un trabajo en conjunto con los municipios.

"Es un esfuerzo que se hace en conjunto y es un estudio que trae la empresa siempre", comentó.

El mandatario dijo que habrá una reunión entre el gobierno federal y los empresarios e indicó que aguardará los resultados de la misma.

"Esperemos ya mañana, qué es lo que pasa con esta reunión, he perdido la capacidad ya de asombro", expresó.