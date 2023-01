'He pasado situaciones difíciles, no me asusta nada', habría asegurado Dani Alves en entrevista

El futbolista brasileño Dani Alves lleva más de una semana en prisión preventiva en las celdas de Brians 2 en Barcelona.

Sin embargo, su abogado Cristóbal Martell presentó un recurso para que el ex futbolista de Pumas pueda cumplir con su condena en su domicilio en España con una pulsera con geolocalización, además de entregar su pasaporte a las autoridades y presentarse todos los días a dar una firma a los juzgados.

De acuerdo al medio español "La Vanguardia", Alves tuvo una entrevista con empleados del Centro de Detención a los cuales les habría dicho "el futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más".

Sobre la posibilidad de salir de prisión para continuar su proceso en su casa de Barcelona como prisión domiciliaria, el futbolista habría comentado que en su vida pasó por situaciones más complicadas que esta y no teme afrontar las consecuencias.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", reporta el artículo de Mayka Navarro de "La Vanguardia".

Alves le habría asegurado a las autoridades que no intentará fugarse, y parte del acuerdo sería acudir diario a firmar en juzgados, además de traer una pulsera que sabrá en todo momento la ubicación del ex futbolista de Pumas.