HBO confirma la renovación, cancelación y final de varias series; se va un show icónico

Las series van y vienen, algunas duran lo suficiente para contar una buena historia, mientras que otras no pasan de su primera temporada y otras más se quedan a medias tras ser canceladas.

La cadena HBO y su hermano, el servicio de "streaming" Max, han hecho algunas renovaciones de temporadas, anunciado finales y confirmado que algunas de sus producciones se cancelan, varias de estas importantes para el público; al final, quienes deciden son los ejecutivos.

Gossip Girl

El reboot de Gossip Girl (2021-2022) no consiguió superar a la versión original, por lo que tras su segunda temporada, Max anunció que la serie no tendrá una tercera temporada. Afortunadamente, siempre se puede recurrir a la versión original, la cual está disponible de principio a fin en Netflix y HBO Max.

Titans

La serie de Titans terminó tras su cuarta temporada, aunque la serie tenía un gran número de fans, los cambios que se han vivido al interior de Warner, en especial con los proyectos de DC Studios, hicieron que los ejecutivos pusieron un final definitivo a la trama.

Este drama de superhéroes tenía un gran elenco conformado por Brenton Thwaites, Anna Dip, Teagan Croft, Ryan Potter, Conor Leslie, Curran Walter y Joshua Orpin.

Cabe señalar que en México la serie no se transmitió por HBO Max, sino en Netflix.

Doom Patrol

La serie derivada de Titans también llega a su final luego de cuatro temporadas, cabe señalar que este programa recibió muy buenas críticas y contaba con un gran elenco: Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade y Michelle Gomez.

Este programa trataba sobre un peculiar grupo de superhumanos que se caracteriza por haber sufrido un terrible accidente para recibir sus poderes.

Pennyworth

La serie que cuenta la historia del compañero de Batman, Alfred Pennyworth fue cancelada luego de tres temporadas. En este programa se conocía a fondo el pasado de Alfred antes de que Bruce Wayne/ Batman llagase a su vida.

Otras series canceladas:

Perry Mason (cancelada tras 2 temporadas)

The Other Two (concluye tras 3 temporadas)

A Black Lady Sketch Show (Cancelada tras 3 temporadas)

Barry (Temina tras 4 temporadas)

¿Qué series tendrán nuevas temporadas?

The Last of Us (Temporada 2)

Somebody Somewhere (Temporada 3)

Velma.(Temporada 2)

We´re Here (Temporada 4)

The Righteos Gemstones (Temporada 4)

And Just Like That (Temporada 3)