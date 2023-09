Hay registro de 863 personas desaparecidas

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tiene un registro de 863 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, informó el titular de dicha instancia, Carlos Burciaga Rosales.

No obstante, comentó que se busca depurar este padrón ya que hay personas a las que se les localizó pero no fueron dadas de baja del mismo, "hubo una campaña desde el mes de junio y julio por parte de la Comisión Nacional en donde estuvimos involucrados, por supuesto como Comisión Estatal y decirles que nosotros alcanzamos a bajar 138 registros de ese número, un número debidamente cotejado con pruebas de vida con actas de defunción; efectivamente son personas que si ya no tenemos el mismo número de 863 son menos esas 138 ya subidos en el Registro Nacional", aseguró.

Dijo que el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas son de los municipios de La Laguna. "Es la región Laguna y sus 11 municipios. Yo creo cerca de un 60 a 63 por ciento tienen más en la Región Laguna que en la zona de Durango y algunos otros municipios".

Y aseguró que se trabaja en coordinación con el grupo Vida, de la señora Silvia Ortiz en la búsqueda de desaparecidos, "la semana pasada tuvimos una búsqueda en Gómez Palacio, esta misma semana el miércoles tenemos una búsqueda en el municipio de Lerdo en coordinación", señaló.

Dijo que se obtuvo un recurso extraordinario que les va a permitir llevar a cabo acciones para mejorar las labores de búsqueda en la entidad.

"Entre otras cosas nos va a permitir comprar equipamiento y vamos a tener la primera y la segunda etapa de construcción de un centro temporal de resguardo de cuerpos aquí en Durango", mencionó.

En torno a la búsqueda en las fosas clandestinas que se encontraron hace tiempo en Durango, dio a conocer que se firmó un convenio con la Comisión de Búsqueda de Personas en Coahuila, donde hay un Centro Regional de Identificación Humana, por lo que se prevé que en octubre o noviembre haya una exhumación en la ciudad de Durango y otra en La Laguna.