Hay 12 iniciativas en materia electoral en Comisión de Gobernación en Durango

Entre las iniciativas que están pendientes de dictaminar en la Comisión de Gobernación, 12 son de índole electoral, un asunto que se tendrá que abordar durante este periodo ordinario, que concluye el 31 de mayo.

"Es el momento de revisar la legislación electoral, en su conjunto, tiene desde 2012, 2013 que se hizo aquella nueva Constitución Política del Estado, así se denominó, fue reforma integral, que no se tocan aspectos de la legislación en la materia", recordó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

Y es que, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan B de la reforma electoral federal, eso tendrá un impacto en la legislación electoral local que se tendrá que armonizar con la general.

"Es el momento de aprovechar el viaje como luego se dice para desahogar todas esas iniciativas que están en la Comisión", estableció.

Dijo que el PRI considera que hay aspectos que se tienen que abordar como la fiscalización de partidos políticos, así como las sanciones por excesos u omisiones de candidatos o partidos, además de los actos anticipados.

Además, se tiene que abordar el tamaño del congreso y la representación política que tienen los diputados, la redistritación que autorizó el INE y evaluar si los ciudadanos de Pueblo Nuevo se sentirán representados por un diputado indígena cuando la mayoría de su población no es de ese origen, entre otros aspectos.

"No es solo una reforma electoral como luego se piensa, para incrementar el número de diputados, no lo reduzcamos a eso, es todo (...) y si hubiera más diputados tendrá que ser por un estudio que arroje que conviene, que es necesario, que también hay que, al distrito indígena, darle su peso específico para que sea indígena y no un híbrido", indicó. Pero aclaró que eso habrá de resultar de los acuerdos y consultas que se hagan.

Recordó que el martes se instaló una mesa política entre partidos y miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para conducir los acuerdos y negociaciones, además de analizar las posibilidades.

"Pero será la Comisión de Gobernación y la de Puntos Constitucionales si tuviera que tocarse la norma máxima, las que en su momento dictamen", concluyó.