'¡Hasta nunca, SEP!'; maestra se viraliza en TikTok al renunciar por no tener un salario digno

"¡Ya es oficial! Hasta nunca, SEP", fue la frase con la que una maestra de Sinaloa se viralizó en redes sociales tras renunciar a la plaza de docente que tuvo por ocho años, argumentando que no era remunerada con un salario digno.

Fue la maestra Diana Clarissa, de Culiacán, Sinaloa, quien a través de un TikTok contó que se inició en la docencia por amor a los niños; sin embargo, hace poco tomó un permiso de seis meses para pensar y meditar sobre su situación.

"Tenía todavía la esperanza de volver en algún momento por el amor al arte", narró, pero al final tomó la decisión de dejar su plaza.

Aunado a lo que, dijo, representa su salida por cuestiones monetarias, la maestra Diana lamentó que tras renunciar preguntó si le correspondía alguna indemnización o finiquito por los ocho años de servicio que dio, a lo que presuntamente le habrían respondido que no.

"Me dijeron que no me tocaba absolutamente nada, que si ocupaba dinero o algo que fuera a la Afore a pedir mi indemnización por desempleo. Ni las gracias me dieron, literalmente", acusó la maestra en su video viral.

Ante ello, exhortó a la SEP a pagar salarios dignos a los maestros y así evitar más renuncias como la suya. "Yo sólo quiero exhortar a la SEP, si llega a ellos este video, a que pague salarios dignos a sus maestros", pidió.

En otras redes, como Facebook, la maestra también posteó algunas imágenes de su decisión, las cuales también se viralizaron. "¡Hasta nunca, SEP!", reiteró en su publicación, generando distintos comentarios de los usuarios, pues mientras algunos la criticaron por falta de vocación, otros apoyaron su decisión de pedir un salario digno para los docentes.