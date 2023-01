'Hasta el último día, Coahuila estará blindado'

De cara al último año de su gestión, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que en los 311 días restantes no se autorizará ningún giro de los que, en su momento, dañaron a la ciudad. Indicó que, hasta el último día de su gobierno, el estado estará blindado.

"Quisiera dejar en claro que no daré marcha atrás a todas las decisiones que he tomado en mi administración: no habrá casinos, no habrá giros negros, no cambiaremos horarios, no daremos flexibilidad a lo que un día nos llevó a los periodos de inseguridad", expresó, "quiero ser muy claro y enfático porque, al final de un sexenio, se piensa que se pueden dar más permisos o que se pueden abrir algunas cosas, algunos giros que fueron dañinos para Coahuila, en su momento".

Se refirió a que se pueden flexibilizar temas cuando las administraciones están por concluir y dar oportunidad a ciertos negocios, pero aseguró que eso no va a ocurrir en su gestión.

Dijo que pudieran no serlo para otros estados, pero en Coahuila estos giros fueron fuentes de financiamientos del crimen organizado y hasta el último día de su gobierno seguirá sin autorizar este tipo de negocios que dañaron a la sociedad.

Indicó que los horarios han sido controlados y dijo que sabe lo que ocurre en cada municipio, algo que se ha flexibilizado mientras se ha mantenido el orden y la seguridad.

"No vamos a relajar en lo absoluto y vamos a seguir respetando los cambios, en el marco jurídico, que le han dado a Coahuila la manera de controlar, con orden y con resultados, la paz y la tranquilidad de todas y de todos los ciudadanos", comentó.

Riquelme Solís considero que la sociedad ya se acostumbró a los horarios y a estar pendientes de los hijos, por lo que reiteró que no habrá ningún cambio ni se van a relajar medidas. Refirió que Coahuila ha gastado mucho en transporte aéreo para personal de seguridad y en la vigilancia de los helicópteros, así como en el traslado de elementos a distintas regiones. Mencionó también que hay un gasto en videovigilancia.

"No se dará marcha atrás en lo que respecta a la seguridad", expuso, "indicó que hasta el último día de mi gobierno, Coahuila estará blindado".