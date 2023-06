Hasta 65 % de taxis y autobuses no pasan revisión

Una buena parte de las unidades del transporte público no reúne las condiciones mecánicas y/o estéticas para poder brindar un servicio de calidad a los usuarios y ser sujetas al replaqueo, reconoció el subsecretario de Movilidad y Transportes del Estado, Saúl Romero Mendiza.

En tal sentido, dijo que de acuerdo con las revisiones que se han hecho, entre el 30 y el 65 por ciento de los vehículos no están en condiciones de ser replaqueados, dependiendo del municipio del que se trate.

"(El replaqueo) va a permitir a la ciudadanía tener un transporte más moderno e incluso la revisión que estamos haciendo es mecánica, estética, y ellos van a ir viendo cambios que se van a ir dando y que lo hacemos en todas las regiones, es tan importante Santa Clara como Durango", explicó.

Y admitió que hay autobuses y taxis que no cumplen con las condiciones necesarias. "En el caso de Durango creo que estamos ahorita con un 30 por ciento que no pasa, que no va a pasar, y que eso hace también que los propios sindicatos platiquen con los concesionarios y permisionarios para hacer los cambios por medio de convenios".

"La ley prevé que aquellos que tengan alguna falla del motor, se pueda cambiar el motor, puedan hacer algunas adecuaciones, se vuelva a meter a revisión y si ya pasa o cumple con las medidas del reglamento, automáticamente se puede hacer el replaqueo", explicó.

Pero en La Laguna la incidencia es mucho mayor. "En el caso de La Laguna traemos un problema que es un porcentaje mayor, ahí estamos hablando de un 60 a un 65 por ciento que no pasa y en estos momentos estamos en pláticas con los sindicatos para buscar cómo vayan haciendo los cambios", externó.

Expuso que se sabe de la situación económica compleja, sin embargo, la ciudadanía merece un mejor, más digno y moderno transporte público.

Y comentó que se mantendrá la comunicación con los transportistas ya que se busca que ningún ciudadano se quede sin el servicio.