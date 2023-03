Hasta 10 reportes de fraude en viajes

Hasta 10 reportes diarios se registran en Durango por fraudes de agencias de viajes "piratas", que establecen contacto con los usuarios a través de las redes sociales, alertó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Durango, Rosa Román.

"Pues hay infinidad de reportes. Yo te diré que unos de cinco a diez diarios completamente y la gente sigue acudiendo a redes sociales a hacer su reservaciones y son cantidades muy altas; un hotel nunca te va a llamar para insistirte en que ya te bajó el precio, en que si la vas a querer, que te va a dar mejor ubicación al mismo precio, que vista al mar, que la suite, jamás te va a hablar", alertó.

Explicó que en la actualidad los destinos de mayor demanda por parte de los duranguenses son Mazatlán y Puerto Vallarta. "Yo creo que en Mazatlán ya tenemos el 85 por ciento vendido, Puerto Vallarta todavía hay porque como hay más hotelería hay más disponibilidad de espacio y un poquito más retirado; lo único es insistir a la gente la que no se vaya sin tener una reservación, una reservación hecha por una agencia de viajes que está establecida para que no vaya a caer en un fraude", expuso.

Agregó que las agencias de viajes establecidas tienen registros de Turismo Federal, Estatal y de la Presidencia Municipal, "yo le recomiendo a toda la gente que verifique bien, que cuando acuda a un establecimiento tengan esos tres permisos que son fundamentales: Turismo Federal, Estatal y la Presidencia Municipal y que no está en lugar que sea de fraude".

Y es que en Durango la incidencia de fraudes es muy alta, "sigue muy alto el reporte de estafas en Durango en hotelería no solamente en hotelería en muchos ramos de negocios de empresas sigue muy alto el fraude, la gente sigue cayendo, sigue creyéndose. Dicen: pues ya hablé directamente al hotel, ya me confirmó, ya me mandó el hotel una constancia de que está pagado; no está pagado, porque los estafadores hacen una reserva, la mantienen el tiempo que el hotel les da para mandar el pago y tú ya me dices, sí, sí está mi reservación, pero no está pagada porque son cosas a veces confidenciales de los hoteles", advirtió.