Harry Styles estrenó este miércoles el video de "Daylight", la canción es una de las más románticas de Harry; pues habla de una persona que llega a dar esperanza para volver a confiar en el amor.

Parte de la letra hace mención de la oscuridad con la que las personas pueden vivir cuando no aman, ni son amadas y utiliza frases como: "Lastimé a los buenos y confié en los malos", "Mi amor fue tan cruel como las ciudades en las que he vivido", "He estado durmiendo por mucho tiempo en una noche oscura de veinte años".

Pero también menciona: "No quiero mirar nada más ahora que te vi a ti", "Las cosas no volverán a ser iguales", "Ahora veo la luz", entre otras.

A pesar de que la canción en sí ya es impactante, el video lo es aún más. En éste, el exdirectioner aparece como una estrella de circo, incluso hace una escena "volando" con un traje amarillo y alas.

Sus fans lanzaron miles de cumplidos en redes sociales, elogiando la producción del metraje así como el significado y la actuación de Harry.

En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos que también lo hicieron acreedor a comentarios como: "Harry en el caballo es la mejor cosa que he visto nunca", "¿no te cansas de ser el mejor siempre?", "Literalmente eras el príncipe Harry montando ese caballo", "Él sobre un caballo es una imagen que no sabía que necesitaba", entre otros.

Harry Styles sorprende a sus fanáticas con el estreno de su video musical Daylight