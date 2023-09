Harfuch sigue eludiendo el fondo

El 5 de septiembre de 2022, el reportero Pablo Ferri publicó en la edición México del diario español El País una nota informativa con este título: "Documentos del Ejército sitúan a García Harfuch en Iguala en dos reuniones de autoridades por el 'caso Ayotzinapa'". En un sumario se asentaba: "Minutas en poder de El País señalan la asistencia del entonces comisario de la Gendarmería a las juntas, el 7 y 8 de octubre de 2014. Él mantiene que desde septiembre de ese año "ya estaba en Michoacán"" (https://goo.su/DtzVv).

Un año y veintidós días después de esa nota, el tema volvió a tomar fuerza, a partir de la cita "concreta" que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo respecto a la asistencia de García Harfuch a las dos sesiones iniciales de la "Junta de Autoridades" que construyó la mendaz "verdad histórica" con que el peñismo quiso eludir el ir a fondo del asunto y diluirlo.

El análisis del rol que habría jugado García Harfuch se reavivó a partir de que fue enviado por su jefatura política, el nuevo Bastón de Mando, a competir por la candidatura de Morena al gobierno de la capital del país.

La lupa fue puesta no en las horas precisas de la Noche de Iguala sino en el antes y el después: fue comisionado de la Policía Federal en Guerrero hasta días antes de la tragedia y, posteriormente, asistió dos veces como comisionado de la Gendarmería Nacional a la Junta de Autoridades, que darían base al engendro de Jesús Murillo Karam. Es decir, como policía experimentado y con mando federal en Guerrero, García Harfuch debió haber conocido, permitido o tolerado el entramado oscuro que desembocó en la Noche de Iguala. Y, pocos días después de esta tragedia, estuvo sentado con los organizadores de la llamada "verdad histórica".

El exsecretario capitalino de seguridad pública se ha aferrado a una argumentación claramente tramposa: niega aquello de lo que no lo acusan y evade entrar al fondo del asunto. Nadie le achaca haber estado personalmente en Iguala en aquellas horas trágicas, ni haber "participado" física o materialmente en los acontecimientos. Pero él prefiere argüir que no estaba esa noche en Guerrero sino en Michoacán. Ayer, en un mensaje en redes sociales, aseguró que él no estaba en Iguala "en ese momento".

Hoy, el consejo de Morena en la Ciudad de México habrá de definir la cuarteta, con paridad de género, que participará en la manejable encuesta que se realizará para designar la candidatura a relevar a Martí Batres. García Harfuch parece notablemente enfilado a obtener su encarte y el posterior triunfo, como voluntad de su mando superior. Encinas mencionó que por declaraciones hechas por el exjefe de la Policía Federal en Guerrero podría ser considerado en el conjunto de personas que la fiscalía especial llamara a comparecer.

En general, el informe presentado por Encinas fue una respuesta a la postura crítica presentada por familiares y defensores del caso de los 43. Hubo reiteraciones, frases destacadas ("acoso judicial contra quienes investigan la verdad", "verdad histórica fue una segunda desaparición") y pocas novedades relevantes. La nota fuerte consistió en la referencia a García Harfuch, por razones electorales.

Encinas insertó en su exposición algunas partes que constituyeron una indirecta o no tan directa refutación a los señalamientos recientes que ven parecidos de la postura oficial obradorista con la verdad histórica peñista. Hubo también pasajes en que el subsecretario de Gobernación expresó reprobación a gestiones, decisiones y comportamientos de exservidores públicos, entre ellos el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien ha hecho pública su versión de la manera en que se dinamitó la investigación de Ayotzinapa desde el año pasado, en una reunión del más alto nivel del gobierno federal.

Y, mientras la violencia de bandos del crimen organizado golpea a Nuevo León, ¡hasta mañana!