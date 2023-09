Harfuch, el policía federal de Iguala

- EXPLICACIONES INSUFICIENTES

- ERROR DE MORENA Y SHEINBAUM

- LA PENDEJEÓ XÓCHITL

Omar García Harfuch ha eludido proporcionar la indispensable explicación concreta del rol que jugó como jefe de la Policía Federal en Guerrero antes, durante y después de la Noche de Iguala en que 43 estudiantes fueron desaparecidos en una operación criminal de Estado de la que él pretende zafarse con alegatos de calendario./

"Yo no estaba en Iguala esa noche, y tengo testigos de que estaba en otra parte", suele argumentar el exsecretario de Seguridad Pública nombrado por Claudia Sheinbaum, como si la tragedia de esa noche se circunscribiera a ciertas horas específicas, breves, impensables, imposibles de advertir./

En realidad, lo sucedido esa noche trágica solo fue un estallido a partir de las condiciones de larga colusión criminal entre policías de diversas corporaciones (desde luego, también la Federal: varios elementos están sujetos a proceso penal), militares, políticos y bandas del crimen organizado. ¿El avezado policía y comisario federal en Guerrero nunca supo lo que sucedía en Iguala y sus alrededores guerrerenses?/

Pero, además, existen actas específicas de "juntas de autoridades" el 7 y 8 de octubre de 2014, días después de la barbarie contra los normalistas de Ayotzinapa, en sesiones convocadas para ir construyendo la nefasta "verdad histórica" peñista y murillista. ¡Ah, pero García Harfuch ya no asistió a título de comisionado de la Policía Federal en Guerrero, sino de la Gendarmería! ¡Y tampoco hizo uso de la palabra o al menos no quedó constancia de ello! (https://goo.su/kBfJ ). Ciertamente, nunca ha prestado García Harfuch a la Nación el servicio, que sería invaluable, de declarar con amplitud lo que vivió y conoció, para esclarecer tan delicado caso./

Y ahora, en una maniobra que ha involucrado a Claudia Sheinbaum, el exjefe policiaco que no cuenta con experiencia política ni de otros rubros de administración pública, y que no ha manifestado sus posturas políticas e ideológicas, pretende ser candidato de Morena a la jefatura del gobierno capitalino. Involucró a la virtual candidata presidencial de izquierda porque su decisión de "participar" se ha dado cuando la doctora tiene el bastón de mando marca 4T y, además, porque renunció a su cargo ante Martí Batres el último día que le era posible para no quedar inhabilitado para buscar la candidatura y aseguró que lo hacía para "incorporarse" al equipo de Sheinbaum./

No es cuestión de esgrimir los antecedentes familiares de García Harfuch, pues los hijos y los nietos no tienen por qué cargar con las culpas que se quieran adjudicar a los padres o los abuelos, pero en su propia biografía tiene el jefe policiaco suficiente material oscuro e impugnable./

Al abrir siquiera las puertas a la posibilidad de que un pensamiento policiaco y una facción policiaca esbocen la posibilidad de gobernar la capital del país cometen grave error Morena como partido y Sheinbaum como jefa política, que lo es, como ejemplifica el que Mario Delgado haya dicho que no decidirá si participa o no en la contienda capitalina porque primero quiere conocer la "opinión" de Claudia./

De resultar que Morena, es decir, la "regeneración nacional" y la llamada Cuarta Transformación, no han sido capaces de generar cuadros valiosos y con eficacia electoral en la Ciudad de México, y deben recurrir a la "popularidad" de un policía para evitar una derrota en 2024, el partido guinda debería cambiar de lemas y adoptar el ya clásico de "haiga sido como haiga sido". Total, lo importante es "ganar"./

Y, mientras Xóchitl Gálvez sigue sumando puntos a la baja, entre movimientos inmobiliarios con tufo a corrupción y, ahora, señalamientos de plagio que la UNAM ya ordenó investigar, ¡hasta mañana, con el ebrardismo haciendo más guiños a la oposición, entre excitaciones anti 4T para que diputados y senadores marcelistas reduzcan el margen mayoritario e incomoden o frenen iniciativas de Morena y Palacio Nacional!