Hará Gloria un 'recuento' de sus hits

Esta noche, la locura se apoderará de la Comarca Lagunera, pero también canciones de amor y de esas desgarradoras saldrán a relucir y todo gracias a Gloria Trevi.

El día de hoy, Gloria se presentará en el Coliseo Centenario como parte de su gira Trevi Hits, que ha combinado con Mi isla divina, tour que trajo el año pasado al mismo recinto.

En 2022, "Glow", -Como le dicen sus fanáticos- logró "sold out" y se espera que en este show ocurra lo mismo.

La regiomontana arribará a Torreón, luego de hacer una extensa gira promocional en España, en donde ofrecerá una serie de conciertos en julio.

Durante su paso por dicha nación, Trevi mencionó a la prensa que su primer amor es y será "El Santo".

"Este es el primer hombre de quien estuve enamorada, El Santo de México. Cualquier hombre que se ponga esa máscara para mí es guapísimo. Él era el 'Superman' de México", explicó al programa La Resistencia.

La intérprete ha lanzado un nuevo sencillo llamado Medusa, con el que mostrará una nueva faceta en su carrera, ya que ha dejado Universal Music para seguir su trayectoria de manera independiente.

El tema fue compuesto por Gloria, Bruno Fernández, Manu Chalud, Yoby Zuñiga y Milton J.

En el programa Al rojo vivo, de Telemundo, Trevi dio detalles de dicha rola.

"Esta canción nació en España. Me estaban dando noticias que me rompían el corazón por cuestiones que se han dicho de mí y que no son ciertas.

"A mí me gusta hacer, de toda la vida, música de mi historia, de mis sentimientos. Me gusta hacer música. A Medusa, muchas personas, la ven como un monstruo y no lo es, así que me sentí identificada. Es una canción que va a reivindicar a Medusa, es para que la disfruten y se sientan súper fuertes", contó a la emisión de EUA.

Para la artista, Torreón es una plaza que quiere mucho, ya que ella ha dicho en distintas ocasiones a El Siglo de Torreón que sus fans de la Comarca la han apoyado en las buenas y en las malas.

"Cuando escucho el nombre de Torreón pienso en puras cosas bien sabrosas, Torreón es bien sabroso. La gente de la Comarca es bien neta, amo a la gente de Torreón. Siento una conexión muy bonita con ustedes. Hay unas chicas que siempre que voy me llevan pastel bien rico.

"La Laguna fue de los primeros sitios que visité en plan promocional cuando era muy jovencita. Por ahí andaba, en las estaciones de radio llevando mi canción Doctor psiquiatra", dijo en una ocasión.

La cantante se ha presentado en varias ocasiones en la Comarca Lagunera con gran éxito. Cuenta con varios clubes de fans locales que la apoyan.

En lo que va de 2023, Gloria, no solo se ha convertido en "la mujer más taquillera en México", sino que continúa demostrando su relevancia, fuerza en escena y popularidad con llenos totales en México y Latinoamérica.

Convirtiéndose en la reina indiscutible de las taquillas, Trevi ha realizado un total de 10 "sold out" de su Isla DIvina Tour.

Debido a su gran éxito, la cantaurora regiomontana anunció una nueva y última fecha en el Auditorio Nacional el próximo 24 de junio.

Repertorio

Algunos de los éxitos de Gloria son:

*El recuento de los daños.

*Pelo suelto.

*Zapatos viejos.

*No querías lastimarme.

* Todos me miran.

*Siempre a mí.