Hamilton: Estoy muy contento, no esperaba venir aquí y acabar segundo

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptuple campeón del mundo de Fórmula, declaró, tras acabar segundo el Gran Premio de España, el séptimo del Mundial, que está "feliz", porque "no" esperaba lograr este resultado este fin de semana.

"Estoy muy contento. No esperaba que viniéramos aquí este fin de semana y acabáramos segundos", comentó Hamilton, de 38 años, que este domingo subió por undécima vez al podio en Montmeló, donde sólo el otro séptuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher -convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió en 2013, en Meribel (Alpes franceses)- iguala sus seis victorias.

"Hoy me las apañé para tener todo bajo control. No pudimos aguantar el ritmo del Red Bull de (el neerlandés) Max (Verstappen, que ganó y reforzó su liderato en el certamen), porque ellos están en otra liga; pero éste no deja de ser un gran resultado", opinó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.

"Estoy muy agradecido a todo el equipo, cada vez estamos aprendiendo más cosas del coche; espero que siga siendo como lo fue este fin de semana; y que a partir de ahora estemos delante. Obviamente no siempre serán idóneos los circuitos, pero espero que lo sean los venideros", comentó Hamilton, asimismo plusmarquista histórico de victorias (103) y de 'poles' (103) en la F1.