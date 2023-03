Halteristas coahuilenses van a Juegos Nacionales

Cuatro halteristas de Coahuila avanzaron a los Nacionales Conade 2023, luego de finalizar el Macro Regional de la especialidad que se celebró en Tijuana, Baja California.

El Gimnasio de Usos Múltiples, del Centro de Alto Rendimiento (CAR), fue la sede de este deporte que se realizó del 25 al 27 del presente. El evento Nacional se realizará en Tepic, Nayarit.

Los atletas que ganaron su boleto directo por Coahuila fueron, Francisco Cerecero Casas. categoría Sub 17 división de 73 kilos; Cecilia Sofía Mata Robles, Sub 17 división +81 kilos; Silvana Pérez Sánchez, categoría Sub 23 división 76 kilos; y Karla Quezada Ramírez, categoría Sub 23 división de 71 kilos.

Por otra parte, diez atletas más que lograron marca nacional, están a la espera de poder amarrar su pase a Nacionales Conade 2023, y todo depende de los resultados de los otros macro regionales.

Los entrenadores encargados de la delegación Coahuila fueron Yesenia Viesca, Emanuel Antonio Campos, Christian Segura, Luis Manuel Carreras y Javier de la Torre.