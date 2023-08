Hallan sin vida a joven desaparecido en SP

La mañana del día de ayer miércoles fue localizado un hombre sin vida en San Pedro, el cual extraoficialmente se dijo que se encontraba en avanzado estado de putrefacción y por la tarde la familia confirmó que se trata de Martín Alexis Briceño Muñiz, de 27 años, quien fue reportado como no localizado desde el sábado.

El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las 09:00 horas, según se dio a conocer.

A las 15:00 horas, El Siglo de Torreón se comunicó vía telefónica con la familia de Martín para preguntar si se trataba del joven, pero compartieron que no tenían conocimiento del hallazgo, pues ninguna autoridad de la Fiscalía del Estado o de Seguridad Pública se había comunicado con ellos para que acudieran a confirmar si se trataba del joven; sin embargo, había coincidencias con la información que se revelaba en la nota.

En la información que trascendió, el cadáver tenía un tatuaje con la leyenda "Hecho en México" y se revelaron características de los calzoncillos y calcetines que portaba, por lo que un familiar confirmó que coincidía con la media filiación de Martín.

Los familiares lamentaron que se enteraran del hallazgo a través de una nota periodística, pues ya habían pasado horas de la localización del cuerpo.

Tras ello, se dirigieron ante la autoridad competente para realizar el reconocimiento. Alrededor de las 21:00 horas, en el Servicio Médico Forense (Semefo) no se les permitía la entrada; sin embargo al final pudieron accesar y confirmaron que era él.

Declararon que ayer tenían programado reunirse por la tarde en la plaza de la colonia Valparaíso, para continuar con su búsqueda, ya que lo estaban haciendo bajo sus propios medios, en camionetas, motocicletas, incluso algunos se unieron a caballo.

La familia de Martín reportó que desde el sábado se encontraba "desaparecido", luego de que presuntamente escapó de la Policía Municipal, pues aseguraron que fue detenido con otra persona que conocen como "El Cholo", pero brincó de la patrulla y corrió hace el monte.

Apoyados por los vecinos, organizaron un bloqueo en la carretera que conduce a Saltillo el lunes por la tarde, pero el martes por la mañana fueron retirados; sin embargo, permanecieron al exterior del edificio de la Dirección de Seguridad Pública para exigir que les entregarán a Martín "como sea".

La abuela del joven declaró que luego de que escapó de los policías se comunicó con ella y le dijo que caminaba entre los mezquites, pero que tenía los pies lastimados ya que portaba "chanclas", por lo que ya no podía continuar y mediante su celular le envió su ubicación, pero debido a que ella no sabía utilizar la aplicación del geolocalizador, se esperó a que la pareja de su nieto saliera de su trabajo para irlo a buscar. Fue hasta ese momento que le marcaron y ya no contestó.

Hasta el martes pudieron formalizar la denuncia, incluso acudió a San Pedro personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y ese mismo día por la mañana se organizaron grupos de búsqueda por parte de las autoridades, en las que se utilizó un helicóptero del Gobierno del Estado, pero los familiares del joven recalcaron que después los dejaron solos.

LOCALIZACIÓN

El hallazgo del cuerpo ocurrió a las 09:00 horas de ayer miércoles, en un predio empleado como agostadero para ganado, en una zona rural.

Extraoficialmente se pudo conocer que fue un hombre y sus trabajadores quienes lo encontraron a un lado de la cerca que delimita un estanque, dentro del predio. Inicialmente pensaron que se trataba de alguien dormido, hasta que se aproximaron y se percataron de que era un cadáver putrefacto, por lo que el encargado pidió a uno de los jornaleros que acudiera a la Fiscalía a dar aviso a las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (A.I.C.) de la Delegación Laguna II de la Fiscalía, acudieron para confirmar.

Se dio a conocer que el hombre únicamente portaba un bóxer de color azul con cuadros blancos y calcetines negros con una franja de color rojo, como seña particular el personal de Servicio Periciales le apreció un tatuaje en el hombro derecho con la leyenda "Hecho en México", así como un tatuaje en el antebrazo derecho.

El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.