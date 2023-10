Habrá mastógrafos móviles en La Laguna

Octubre está considerado como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre la enfermedad del cáncer de mama. Y como parte de estas acciones y a manera de prevención, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila tendrá mastógrafos móviles en tres regiones del estado, incluida la Comarca Lagunera.

La intención es que las derechohabientes mayores de 40 años se realicen mastografías de forma gratuita con el fin de detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación.

Guillermina Álvarez Santana, coordinadora en Salud Pública dijo que es importante recordarles a las mujeres que gracias a este tipo de alternativas que el Seguro Social ofrece a sus usuarias ha sido posible disminuir la tasa de mortalidad por este padecimiento.

El calendario de los mastógrafos móviles en La Laguna es el siguiente: Este jueves 5 de octubre se ofrecerá el servicio en el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 6 de Parras de la Fuente. El viernes 6 de octubre en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 de Torreón; el sábado 7 de octubre en el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero y el lunes 9 de octubre en el HGSZ No. 21 de San Pedro de las Colonias. El martes 10 de octubre el servicio de mastógrafos móviles se brindará en la UMF No. 66 de Torreón.

En la región Centro, se instalarán el 18 de octubre en la UMF No. 10 de San Buenaventura y el 19 de octubre en la UMF No. 9 de Frontera.

En la región Norte, el 6 y 11 de octubre estarán en la UMF No. 87 de Ciudad Acuña; el 7 de octubre en la UMF No. 81 de Ciudad Acuña; el 9 de octubre en la UMF No. 64 de Morelos y el 10, 12 y 31 de octubre en la UMF No. 79 de Piedras Negras.

Las mujeres interesadas pueden solicitar mayores detalles en en la coordinación clínica o en el departamento de Medicina Preventiva de la unidad médica más cercana. Si bien, lo ideal es pedir cita con anticipación, también se atenderá a pacientes espontáneas.

La mastografía es el método más eficaz para detectar oportunamente el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres, y permite que las pacientes puedan recibir el tratamiento adecuado.

