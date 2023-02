Habrá 'mano dura' en Durango para evitar venta de plazas magisteriales

La Secretaría de Educación de Durango presentó este lunes el programa de reordenamiento administrativo con el que se busca “dar fin, de una vez por todas” a los actos de corrupción que han denigrado al sistema estatal educativo. Citaron como ejemplo la venta de plazas magisteriales, los “aviadores”, el tráfico de documentación falsa y la compra y venta de certificados de títulos de carreras, entre otras anomalías.

El titular de la dependencia estatal, José Guillermo Adame Calderón, estuvo este lunes de visita en el municipio de Gómez Palacio y dijo que habrá “mano dura”. “Vamos a buscar y a terminar de una vez por todas con la venta de plazas, con los aviadores, con las cosas mal hechas en la educación. Vamos a limpiar también y a darle un nuevo orden a la Secretaría de Educación”.

El funcionario comentó que en Durango capital ya hubo dos casos de personas que fueron detenidas por la venta de plazas magisteriales además de que se están revisando los 33 mil títulos y certificados de las trabajadoras y trabajadores de la educación. En La Laguna, hay dos personas involucradas en supuesta venta de plazas magisteriales pero no se proporcionaron mayores detalles porque hay una investigación en curso.

“Si alguien sale con un certificado de título falso, se le va a dar de baja de manera inmediata. Pero el reordenamiento va más allá, hay demasiada gente en las oficinas centrales de Educación y nos falta personal en las escuelas, hay una redistribución del personal y un plantilleo, se van a visitar las 5 mil escuelas de Durango, se va a revisar que haya presencia física de los trabajadores, que el director del plantel firme por esa plantilla y los que no se encuentren ubicados pues se van a tener que ir. Si derivado de esto encontramos responsables, procederemos con todo el rigor de la ley”, expuso.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que ya platicaron con las Secciones 12, 35 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el propósito de llevar a cabo el reordenamiento en materia educativa.

“Al acuerdo que sí hemos llegado con ellos es a que ya no se va a permitir por ningún motivo, se va a castigar el tema de vender las plazas, eso no lo podemos permitir. Porque lo que va de por medio no es un sueldo o una persona, es el futuro de nuestros hijos y no podemos permitir que gente que por alguna razón no tiene título, no tiene cédula, no tiene una preparación para poder llevar a nuestros hijos al nivel que queremos, esté adentro de una institución, es más, y no al frente de un salón de clases, hay algunos que ni encontramos”, comentó.

ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA PARA 2023

El programa de reordenamiento administrativo forma parte de las acciones de política educativa que se tienen contempladas para este 2023 por parte del gobierno de Durango. Este día se anunció el proceso de intervención en la infraestructura de la escuela primaria pública “Profr. Bruno Martínez” de Gómez Palacio así como el programa de infraestructura y equipamiento 2023 para instituciones educativas de los 39 municipios de la entidad.

(FERNANDO COMPEÁN)

Este último beneficiará a instituciones educativas de los 39 municipios de la entidad. Se dijo que para este año se tiene proyectada la construcción de 318 espacios educativos de 250 planteles de nivel básico, medio y superior. Estas obras beneficiarán a más de 15 mil estudiantes y se cuenta con un presupuesto de 256 millones de pesos.

Hoy las acciones arrancaron en La Laguna de Durango. Se entregaron aulas didácticas y dotación de mobiliario al jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler” y a la escuela secundaria general “Bicentenario de la Independencia”.

Pintura e impermeabilizante se entregó a las escuelas primarias federal “José Revueltas” del turno vespertino, escuela primaria federal “Adela Ayala”, escuela secundaria general “Bicentenario de la Independencia”, jardín de niños ”Francisco Gabilondo Soler”, jardín de niños “Lee de Forest” y escuela secundaria “Profr. Juan Meléndez Medina”.