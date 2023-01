Hablando de negocios

El área inmobiliaria de la firma Caffenio ya confirmó que abrirán en La Laguna específicamente en Torreón no una, sino tres unidades de negocio, una ubicada donde aquí ya le adelantamos en Vasconcelos y Pavorreal, las otras dos estarán una sobre el Bulevar Independencia y la otra en Viñedos.Estas nuevas ubicaciones ampliara la atención del mercado de los consumidores de café de un segmento que está en constante movimiento y buscan un producto de calidad y con una atención rápida.

***************************************

De acuerdo con nuestros analistas de la llamada economía real, las últimas cifras de empleo y ventas deben prender las alarmas sobre lo que está pasando en el principal componente del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el consumo privado. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las ventas a tiendas con más de un año en operaciones cayeron en términos reales, es decir subieron menos que la inflación, las cifras de "Buen Fin" de 2022 estuvieron por debajo de las cifras de 2021 y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta una fuerte desaceleración de empleos.

EI IMSS reportó que en noviembre de 2022 hubo 101,275 plazas nuevas formales, cifra que contrasta con los 165 ,463 de noviembre de 2021. Es decir, se crearon 1,098,453 empleos nuevos en 2022, pero en diciembre normalmente se pierden 300 mil al concluir la temporada navideña. Un dato que debe revisarse con cuidado es el crecimiento anual del empleo, que se encuentra en 3.75 por ciento ya que cuando baja al 3:00 por ciento, es un hecho que México ha entrado en recesión.

Por su parte la ANTAD, que agrupa a los supermercados, tiendas departamentales y especializadas como ropa, calzado, farmacias, entre otras, reportó que las ventas en noviembre, subieron 6.1 por ciento en términos anuales. Sin embargo, cuando se le quita la inflación, significa que cayeron -1.57 por ciento en términos reales. Los consumidores no están comprando la misma cantidad de bienes y servicios en comparación a hace un año. Más preocupante aún es la tendencia cuando obtenemos el promedio de tres meses, que ya es negativo, porque el septiembre también las ventas estuvieron por debajo de la inflación; el de seis meses, a principios de 2022, las ventas crecían a un ritmo por encima de la inflación de 5.56 por ciento y a noviembre lo hicieron al 0.85 por ciento.

La reapertura total de la economía provocó que las personas recuperaran sus empleos, sus ingresos y compraran bienes y servicios, pero muchos de los nuevos empleos pagan menos que en la pandemia, y la inflación rápidamente se comió cualquier aumento salarial. Si bien a partir de este año habrá un aumento significativo al salario mínimo de 20 por ciento, provocará nuevas presiones inflacionarias, sobre todo en los comercios donde han personas que ganan menos de 6,000 pesos al mes, como loncherías, estéticas, ferreterías, supermercados, fondas entre otros, incluso tiendas departamentales y algunos bancos.

A ello hay que sumar el alza en la aportación patronal a las Administradoras de los Fondos para el Retiro (AFORES), que pasa de 6 por ciento a 7 por ciento en 2023 y el incremento en el número de días de vacaciones, con el consecuente aumento de las primas vacacionales.

Las negociaciones salariales 2023 serán muy complicadas, en un entorno de bajas ventas, alta inflación y una reducida creación de empleos formales y es muy probable que los aumentos contractuales suban entre el 4 y el 6 por ciento, por debajo de la inflación registrada en 2022 y similar a la 2023.En términos de la economía nacional después de un fuerte rebote que habría provocado un crecimiento económico entre el 2.5 por ciento y 3.0 por ciento en 2022, el panorama se complicó a partir de octubre 2022, por lo que es probable que la economía entre en recesión en el primer semestre 2023, la desacelerarse la creación de empleos formales, producto del alza en el costo de la mano de obra, así como un menor consumo esperado por la elevado inflación.

***************************************

La elevada tasa de interés del Banco de México (Banxico) seguirá atrayendo "capitales golondrinos" a México, lo que debiera darle estabilidad al peso frente al dólar, por lo menos en el primer semestre del año. Para el segundo semestre, comenzará enturbiarse el panorama financiero con los eventos políticos internos, conforme se vayan definido los aspirantes a la contienda del 2024, será un viaje relativamente tranquilo, primero, y después hay probabilidad de elevada volatilidad.

***************************************

Uno de nuestros analistas nos ofrece una revisión de las acciones bursátiles que subieron y bajaron más en 2022. La lista -de las que más subieron- la encabeza la única emisora del sector petrolero VISTA, con campos por desarrollar en México y en otras partes del mundo. Los elevados precios del crudo hicieron que esta emisora atrajera las miradas al aumentar 186.11 por ciento. Para 2023 podría tener un buen desempeño aprovechando elevados precios del crudo, pero no será igual a lo ocurrido en 2022.

Chedraui casi duplica el precio en 2022 con un alza en el precio de 96.09 por ciento. Buenas prácticas administrativas y gasto de publicidad muy cuidado han hecho de Chedraui sea recompensado por los inversionistas 2022.

Después de estas dos emisoras: FIBRAS FNN, HCITY, y FIHO, todas con buenos rendimientos, seguida por GFINBUR, cuya acción subió 33.93 por ciento y BIMBO, que avanzó 30.79 por ciento en un ambiente global muy complicado, si consideramos que su principal insumo, el trigo subió el precio a nivel mundial. Pero sus nuevas adquisiciones y la venta de Ricolino la convierten en la mayor panificadora del mundo.

Por el lado de las emisoras que más perdieron en 2022 está AXTEL, que perdió el apoyo de su controladora Grupo Alfa y no encontró como venderse toda, sino en partes; se desplomó 64.60 por ciento. No hay mucho que hacer salvo que surja un comprador, pero parece complicado en un mundo donde las líneas fijas son parte del pasado y el acceso a internet es cada vez más barato y requiere de más inversiones.

La aerolínea VOLAR -que había capitalizado muy bien la salida de Interjet y los tropiezos de Aeroméxico, y ya es la segunda línea aérea más grande del país -ahora sufre por el aumento de precio de la turbosina.

Televisa no haya su lugar en el mundo actual. La mayor productora de contenidos en el español vio cómo su plataforma de streaming, Blim, fracasaba. Conforme pasan los meses pierden audiencia, anunciantes y sus televidentes no consideran que valga la pena pagar por sus producciones en una suscripción. El cuádruple play integrando internet, telefonía, tv de paga y celular a través de Izzi parecía una buena opción de crecimiento, pero al parecer las cifras no resultaron como esperaban. El precio de la emisora está en un canal de baja que parece no tener fin. Cierra en 17.22.

En esta lista debemos mencionar a Cemex, que después de un fuerte repunte ahora se ve muy afectada por el incremento en el precio de los insumos, así como la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, done la venta de casas nuevas ha caído un 25 por ciento. La emisora está muy castigada y ya rebotó dos veces en 6.50, donde mandaría señales de compra nuevamente.

Finalmente la caída de Electra en un 29.08 por ciento. 2023 será un año complicado para una empresa donde muchos de sus trabajadores ganan el sueldo mínimo y aumenta de forma importante el costo laboral.

***************************************

Uno de nuestros analistas especializado en mercados financieros nos comenta que las altas tasas de interés por parte del Banxico, ya en dos dígitos, provocan que los "capitales golondrinos regresen", lo cual hizo que el peso se fortaleciera frente al dólar. De acuerdo con las cifras oficiales de Banxico, los activos financieros en poder de extranjeros, o no residentes, pasaron de 4.68 billones de pesos a finales de octubre a 4.87 billones de pesos a finales de noviembre. Es decir un incremento de 10,000 MDD, que se suman a la llegada de remesas, así como mayores ingresos por turismo Hay pocas probabilidades de caer en un default y muchos fondos de inversión globales pueden invertir en papeles mexicanos, porque Banxico insiste en mantener un diferencial de 6 por ciento con respecto a la FED que es la tasa del país con grado de inversión, precisamente esta situación es lo que provoca el regreso de capital golondrino que a finales de octubre se ubicó en 4.87 billones de pesos.

Si desglosamos las cifras encontramos que en renta variable, que son las acciones de sus empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como posiciones de inversionistas globales interesados en invertir en las acciones mexicanas, suman 3.088 billones de pesos, es decir un alza de 108,000 millones de pesos (MDP).

Por lo que respecta a papeles en renta fija, sus posiciones pasaron de 1.595 billones de pesos (BDP) en octubre 2022 a 1.683 (BDP) un mes después. Esto es un aumento de 88,000 MDD. Cabe señal que a finales de 2021 era de 1.834 (BDP), por lo que es muy probable que por cuarto año consecutivo en la medición anual, las posiciones de los extranjeros hayan sido menores en comparación al año anterior. Pero si Banxico mantiene elevadas las tasas de interés a los largo de 2023, podríamos ver la llegada de más "capitales golondrinos".