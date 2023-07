Habla aficionado mexicano que fue apuñalado durante partido contra Qatar

Emanuel Díaz Leal, aficionado que fue apuñalado en el juego entre México y Qatar realizado el domingo pasado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, habló por primera vez ante los medios de comunicación.

El agredido quien se encuentra internado en un hospital de Santa Clara, dijo que nunca sintió cuando fue apuñalado, ni sabe la razón por la que se dio este acto.

En entrevista realizada por el canal NMas, Emanuel Díaz relató: "Él (el agresor) sacó una navaja, se la traté de quitar, nos caímos al suelo los dos y fue cuando me pegó, justo arriba".

Al momento no me di cuenta, no sentí nada cuando me quité la camisa vi que salía sangre y me eché agua con una botella", detalló.

Díaz Leal está a la espera de que le hagan más estudios, "para ver si no tengo nada dañado, y si puedo comer, si no, van a hacerme cirugía".

Maximino Enríquez acompañaba a Emanuel Díaz en el juego y dice que la pelea surgió de la nada, "ya nos íbamos cuando comenzaron a aventar cerveza y a insultar y después surgió la pelea".

Enríquez fue detenido porque se pensaba que él había sido el agresor: "Me esposa la policía, si una muchacha no saca un video y muestra que yo no fui, me hubieran llevado".