Hábitos sanos, tu boca lo vale

Los hábitos son esas pequeñas acciones que al acumularse nos llevan a resultados sólidos y que gracias a la constancia, pueden convertirse en grandes logros, como mantener nuestra vida sana y con mayor bienestar.

Estas pequeñas acciones se pueden aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, situaciones tan simples como recoger nuestro plato de la mesa y lavarlo para que no se acumule, nos puede ayudar a tener más tiempo y mantener los espacios limpios; hacer ejercicio a diario nos ayuda a mejorar nuestra condición física y nuestra salud. Aplicar una rutina de cuidado de piel, leer un capítulo de un libro a diario, meditar y un gran etcétera… Obviamente, también en esta lista podemos incluir nuestra higiene dental.

Hace unos días tuve que ir al dentista por un intenso dolor en una muela, una pieza que no pudo ser salvada debido a la caries. Mientras estaba anestesiada en la silla de la dentista, pensé: “¿Pero qué necesidad de llegar a esto?” Y sí, si bien a diario cepillo mis dientes, no siempre utilizo hilo dental y he olvidado desde hace algún tiempo la limpieza semestral con el profesional.

Esa caries fue un descuido al que no le di el adecuado seguimiento, el resultado de malos hábitos acumulados, y si no quiero que suceda lo mismo con las demás piezas que aún se encuentran en buen estado, debo cuidar más mi salud bucal. Pero sé que eso no se va a lograr si no soy constante con mis acciones.

La salud dental es un aspecto crucial para mantener una buena salud en general y la mayoría de las veces lo olvidamos, lo ignoramos y creemos que con solo un cepillado “a la carrera”, tras consumir alimentos, es más que suficiente. Debemos darnos el tiempo y emplear algo que por lo general pasamos por alto: el hilo dental, una práctica que elimina la placa en las zonas de difícil acceso entre los dientes. Además, usar un enjuague, si es que el profesional dental lo recomienda dependiendo de cada caso.

No debemos olvidar la visita semestral al dentista, en donde además de la limpieza, el profesional realiza un diagnóstico completo y da recomendaciones para mantener nuestra dentadura en buen estado.

En todos estos buenos hábitos, va incluida también nuestra alimentación. Una dieta rica en alimentos azucarados y ácidos puede contribuir a la aparición de caries, en tanto una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales nos va a ayudar a mantener dientes y encías saludables. Esto es algo muy simple, que nuestros dentistas nos recomiendan y la mayoría conocemos, pero no lo aplicamos.

Para la salud dental y todas las situaciones en que puedas pensar, donde esté involucrada tu calidad de vida, debes tener presente que el poder de los hábitos reside en cuánto tiempo se mantienen en nuestra vida, y mantenerlos para que ésta sea cada vez mejor. Como lo plantea James Clear en su famoso libro Hábitos Atómicos, si mejoras un 1 % cada día, en un año habrás mejorado un 37 %. Así trabaja el poder de los pequeños cambios sostenido en el tiempo.

