Habilitarán Centros de Transferencia

En febrero, el Municipio proyecta habilitar otros dos Centros de Transferencia para recepción de residuos y escombros generados por microgeneradores y el sector doméstico, de forma que sean 14 en total.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que se revisan tres opciones rumbo a La Unión, Senderos, así como el predio del antiguo Estadio Corona. Recordó que a través de este programa, el Ayuntamiento recibió más de 240 mil toneladas de residuos que ya no se depositaron en calle o terreno baldío durante el 2022.

"Una de las principales metas de este año es el orden, a través de todas las direcciones, de la Policía Ambiental que ya no tarda (en concretarse), los mismos negocios, en fin, la basura no llega sola a ningún lado, la pone alguien, es estar revisando y hablando con las empresas, con los negocios, con los pequeños comercios, para tener una ciudad limpia y ordenada", comentó.

"El año pasado fueron 240 toneladas, cuando lo convertimos, son 14 TSM (Territorio Santos Modelo), es una manera de poderlo imaginar, esa basura hubiera acabado en un terreno o una calle, queremos que lleven ahí sus desechos, que no acabe en un lugar no indicado, sabiendo que no lo van a llevar al Cañón del Indio", añadió.

El Cañón del Indio es el sitio al suroriente de la ciudad donde se deposita este material, pero los microgeneradores suelen quejarse de que está muy lejos y por eso recurren a dejar la basura en otros predios.

Dijo que se trata de fortalecer la estrategia de limpieza de la ciudad, al evitar que miles de toneladas de escombro y otros residuos vayan a parar a las calles o a terrenos baldíos, por lo que esta próxima a concretarse la apertura de dos nuevos centros de transferencia.

Refirió que se contemplan ya algunas sanciones pero no corresponde el tema a su área, que hace llegar los reportes a la Policía Municipal o a la Dirección de Inspección y Verificación, por lo que Servicios Públicos se enfoca en la limpieza.

En términos de los centros de transferencia que se proyectan para el próximo mes, Villarreal Cuéllar dijo que se trata de sitios que no implicarían un costo para el Municipio por concepto de renta o que serían prestados por parte de los propietarios.

"Estamos pensando que sean 14, podrían ser 15 ó 20 al final, no se aumenta el contrato porque estamos hablando de metros cúbicos recolectados", comentó.

Indicó que falta decidir cuáles son las mejores alternativas de ubicación y en disponibilidad, para lo cual se ha tenido acercamiento con los propietarios de distintos predios.