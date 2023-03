Habilidades que te ayudan a conseguir empleo más rápido

En un entorno de escasez de talento, los reclutadores ponen el ojo en las habilidades blandas, porque son las más difíciles de encontrar en estos días.

Tanto empleadores como empleados señalan que a pesar de que el tipo más común de capacitación/herramientas son las habilidades técnicas, no es la característica más importante para el desempeño de su trabajo y productividad, de acuerdo con el estudio "The New Human Age" de ManpowerGroup.

Los trabajadores piensan que las habilidades de colaboración (83%), resolución de problemas (82%) y confiabilidad (82%) son importantes para realizar bien su trabajo y ser eficientes, detalla el estudio.

Las 10 habilidades que más requieren las empresas son:

1. Confiabilidad y disciplina

2. Resiliencia, tolerancia al estrés y adaptabilidad

3. Toma de iniciativa

4. Razonamiento, resolución de problemas

5. Liderazgo e influencia social

6. Pensamiento crítico y análisis

7. Colaboración y trabajo en equipo

8. Creatividad

9. Learnability: la capacidad y el deseo de aprender continuamente

10. Curiosidad

Por su parte los empleadores están de acuerdo en que la confiabilidad se encuentra entre las principales características (40%), seguida de la flexibilidad (31%).