'Ha sido una semana dura', Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner

A pocos días de que Joe Jonas y Sophie Turner dieran a conocer que se habían separado, luego de que el integrante de los Jonas Brothers, solicitara el divorcio tras cuatro años de matrimonio, son muchas las especulaciones que rodean a la expareja, así como los señalamientos que sugieren que la ruptura de la actriz y el cantante es un claro reflejo de que los pensamientos machistas siguen a la orden del día, ya que Sophie ha sido atacada, luego de que se rumoreara que no es una madre presente y que prefiere salir de fiesta por encima de estar en casa junto a su familia, por lo que el músico prefirió romper el silencio y tratar de acabar con las habladurías.

Este sábado, Joe y sus hermanos, Nick y Kevin, se presentaron en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la que significó la primera aparición pública del músico de 34 años desde que dio a conocer que se separaría de Sophie Turner, de 27, con quien estuvo casado por cuatro años, luego de que en 2019 contrajeran nupcias en una fugaz ceremonia en Las Vegas, por lo que decidió romper el silencio frente a las más de 50 mil seguidores que se encontraban en el recinto.

El músico reconoció que ha atravesado días complicados, haciendo alusión a toda la hecatombe mediática que ha producido su ruptura con la actriz de Games of thrones, por lo que solicitó a las fanáticas y fanáticos ahí presentes que no prestaran atención a los rumores, sino sólo a lo que él hablase acerca del tema: "Ha sido una semana dura, solo quiero decir, mira, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas, ¿bueno? Gracias a todos por su amor y apoyo, mi familia y yo los amamos", dijo a pocos segundos de que recibiera un abrazo solidario de Nick.

A continuación, la banda interpretó "Hesitate", la canción que Joe dedicó a Sophie y la cual habla acerca de curar su dolor, como ella, alguna vez, sanó el suyo.