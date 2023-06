Gutiérrez Müller reacciona a expresiones del cantante Francisco Céspedes

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este domingo a las declaraciones hechas por el cantautor de origen cubano Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte al jefe del Ejecutivo federal.

En su cuenta de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller le pidió al autor de "Vida Loca" que no olvide que México le ha dado todo y que contrario a lo que él expresó, no le desea la muerte "sino una vida feliz para que no odies".

También en respuesta a que Francisco Céspedes se refirió al presidente López Obrador como "este tipo", Gutiérrez Müller le recordó que su esposo fue elegido por millones de mexicanos como Presidente de la República.

"México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies", escribió.

"Este tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente. #EsunhonorestarconObrador", escribió.

En redes sociales circula un video donde el cantante Francisco Céspedes arremete contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y le desea la muerte.

Luego de presentarse en un concierto en Hermosillo, Sonora, el cantautor y músico cubano-mexicano ofreció una entrevista donde reprochó que López Obrador invitó el año pasado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel al desfile cívico militar por el Día de la Independencia.

Fue por ese motivo por el que, reveló, el presidente mexicano le cae mal y de quien expresó: "ojalá que se muera".