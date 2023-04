Gustavo Adolfo protagoniza tremendo encontronazo con 'Mary Boquitas' en pleno programa

Gustavo Adolfo Infante protagonizó este miércoles un desencuentro con María Raquenel Portillo, mejor conocida como "Mary Boquitas", mientras la famosa se encontraba concediéndole una entrevista al programa "Sale el sol", pues el conductor hizo una pregunta relacionada a Gloria Trevi incomodando a la cantante que no se quedó callada, sin embargo, fue el esposo de Mary que arremetió contra el periodista mexicano mientras el programa se grababa totalmente en vivo.

María Raquenel Portillo asistió este miércoles al matutino de Imagen Televisión para promocionar y hablar de "En boca cerrada", su podcast donde habla de los diferentes eventos que ha vivido a lo largo de su vida, desde que era muy pequeña y ya soñaba en convertirse en una famosa cantante, el cual ha obtenido muy buen recibimiento por parte de sus oyentes.

Y aunque la entrevista, en la que estaban presentes; Ana María Alvarado, Joanna Vega Biestro, Álex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante todo marchaba sin percance alguno, fue cuanto el líder del programa "De primera mano" cuestionó a Portillo acerca de una supuesta demanda que habría interpuesto en contra de Gloria Trevi, con quien vivió muy de cerca las manipulaciones de Sergio Andrade hace más de dos décadas.

"¿Tienes demandada a Gloria Trevi?", se escucha decir al periodista mexicano, mientras interrumpe un comentario que Mary hacía en alusión a los temas de los que habla en su podcast.

Es así que Raquenel atiende a la pregunta, no sin antes solicitarle que le repita la pregunta, para después contestar con visible molestia: "No y no vuelvas a echar mentiras al respecto, Gustavo Adolfo Infante, antes me preguntas y luego aseveras", dijo con firmeza.

Para calmar la situación, el conductor indicó que no estaba asegurando, sino preguntando y que, si no lo había hecho fuera del aire era porque ella no atendía a sus llamadas telefónicas. "Pues si me contestas el teléfono...", le dijo.

"Ay no seas mentiroso, ya te dije", respondió Raquenel.

Fue entonces cuando el marido de Raquenel, que se encontrada detrás de cámaras, reaccionó molesto por la forma en que Infante se había conducido a su pareja, pues -de pronto- se le escucha dirigirse al periodista: "No preguntaste, afirmaste, tú afirmaste, dijiste mentiras y te pido que (le pidas) una disculpa", dice mientras lo señala.

Fue entonces que todos los conductores dirigieron la mirada al esposo de Raquenel, el cual no se alcanza a ver a cuadro, hasta que ella trata de mediar el problema y continúa con su respuesta: "No tengo demanda a Gloria Trevi ni a nadie, al contrario, a mí me están demandando también y esa es una injusticia", destaca.

Tras este malentendido, el periodista Michelle Rubalcaba -a través de su canal de YouTube- contó que, supuestamente, Gustavo Adolfo ya había tomado cartas en el asunto, luego de lo ocurrido al vetar a María Raquenel en su el programa que tiene en esa misma plataforma de videos.