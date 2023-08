Guerreros de Santos Laguna preparan su vuelta a la actividad

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna acelera el paso en sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, rumbo al regreso a la actividad en la Liga MX, en donde el equipo albiverde intentará ascender en la tabla general, con una victoria en el estadio Azteca, ante Cruz Azul el próximo domingo.

Los futbolistas albiverdes realizaron ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, donde trabajan fuerte, bajo la mirada del estratega uruguayo Pablo Repetto, quien busca su primera victoria en el Estadio Corona. Esta mañana, los Guerreros sostendrán una nueva práctica matutina, en la que seguirán ajustando la táctica a utilizar en contra de La Máquina Celeste.

QUIERE TRIUNFAR

Enfocado en la vuelta de la liga este próximo domingo ante la Máquina de Cruz Azul, ayer, el atacante de los Guerreros, Duván Vergara, charló con representantes de los medios de comunicación y aseguró que no están conformes con la actual situación del equipo.

El cafetalero mencionó que el cambio de timonel en el rival de este domingo, es un arma de doble filo, ya que podría afectar a algunos elementos, o ilusionar a otros, pero que es más importante lo que el club albiverde pueda demostrar dentro del terreno de juego: “Me ha tocado estar en la situación que están, cada quien tiene personalidad distinta, a unos les puede servir y a otros afectar, el cambio de técnico es de gustos, un jugador que esté de titular puede que no le guste al técnico y coloque a otro, cambia mucho, espero no me malinterpretes, pero no quiero hablar de Cruz Azul, queremos hablar de nosotros, enfocarnos, necesitamos sumar y obviamente, queremos ir allá a jugar nuestro futbol y que se nos den bien las cosas”, argumentó.

Además, aseveró que el juego que tuvieron ante Atlético San Luis en días recientes, ayudó para que el equipo no perdiera ritmo tras quedar eliminados de la Leagues Cup, ya que, tras volver por la travesía en los Estados Unidos, han entrenado al más alto nivel para llegar a punto al retorno de la liga, el cual marcó como positivo, puesto que, aunque “sean políticas de la liga, queda tomarlo de la mejor manera y afrontarlo”.

En el caso de la institución lagunera, el procedente de Rayados del Monterrey, destacó que se encuentra bien físicamente, esperando poder aportar lo que el cuerpo técnico de Pablo Repetto le pida: “Yo estoy bien, me vengo preparando bien para aportarle al equipo, que es lo que necesitamos, estar a favor de lo que quiere el técnico y mis compañeros, me encuentro muy bien y esperemos ya empezar a sumar”.

REVANCHA

Vergara no desaprovechó la oportunidad para mencionar que, como equipo, están con la firme idea de darle la vuelta a la página, para poder obtener tranquilidad dentro del seno santista, además de que quieren, como equipo, conseguir los tres puntos ante Cruz Azul: “Lo más lindo del futbol es que al siguiente día te levantas y tienes revancha, sale el sol otra vez, ya han pasado varios días del partido que tuvimos, se pasa la página, pasado pisado y esperemos darle vuelta a esto para la tranquilidad de nosotros primeramente y de la gente que nos apoya. No podemos ser conformistas, que no se nos están dando las cosas, es futbol, estos momentos siempre están, voy llegando y espero ayudar al equipo e institución y tener contenta a la hinchada. Sobre el encuentro de este domingo, van tres partidos, la liga de Estados Unidos ya pasó, va todo pegadito y con tres puntos que se sumen el domingo podemos subir a tercero o segundo, obviamente vamos a querer ganar siempre, habrá días que se dará, otros no, pero lo más importante es encomendarnos a Dios, que es el más importante y que se den los resultados que queremos”, sentenció el sudamericano.

Para cerrar, Vergara puntualizó la situación de un refuerzo más con el equipo, que en caso de llegar alguien a la institución, espera que sea un jugador que llegue a aportar, pero aseveró que no está en sus manos, sino en la directiva del club, aunque recalcó que quienes están, se encuentran “plenamente enfocados hacia el mismo camino, buscando que las cosas vayan mejor en la reanudación de la Liga MX”, además de señalar que si el equipo se encontrara en otra situación deportiva, no se estaría mencionando la llegada de más jugadores al club.