Guerreros afinan detalles en TSM

- Los Guerreros del Santos Laguna continúan con sus trabajos previos al partido de debut dentro del torneo Clausura 2023 y ayer realizaron un entrenamiento matutino en Territorio Santos Modelo, donde ya se perciben las ansias por entrar en competencia.

El equipo lagunero dedicó la práctica matinal a ajustar la táctica que utilizarán el próximo domingo en contra de los Tigres de Nuevo León, escuadra que estará estrenando director técnico, en la persona de Diego Cocca, viejo conocido de los aficionados santistas. Para hoy, los Guerreros tienen programado otro entrenamiento por la mañana en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde Eduardo Fentanes tendrá una mañana muy activa, al prácticamente definir la alineación que utilizarán en el duelo frente a los Felinos, en el que Santos utilizará su uniforme alterno.

CANTERANO MOTIVADO

Posterior al entrenamiento, el canterano Diego Medina ofreció declaraciones al respecto del inicio del torneo de los Guerreros: "ya es la semana previa al partido, el equipo se enfoca únicamente en el rival, en Tigres. Estamos afinando los detalles que quedaron pendientes en la pretemporada, para estar preparados para el inicio del torneo. Fue una pretemporada muy completa. La verdad es que el trabajo del cuerpo técnico está siendo muy completo. Los jugadores pusimos nuestra parte aportando en los entrenamientos, sumado a las enseñanzas de los profesores, seguiremos creciendo", afirmó.

En la entrevista realizada y difundida por el propio club, el lagunero Medina señaló: "Personalmente tenía tiempo sin completar una pretemporada. La verdad es que me he sentido muy bien, físicamente trabajado de la mejor manera y listo para el inicio del Clausura 2023. La competencia interna en cada posición está a tope. No hay ningún jugador que esté relajado, al contrario, todos estamos picando piedra, peleando para estar en el once inicial, pero si nos toca aportar desde afuera, lo haremos al cien por ciento".

IMPORTANCIA DE AFICIÓN

En cuanto a la aparición de jugadores canteranos en el primer equipo, Medina, quien realizó ese mismo proceso, dijo: "vienen haciendo bien las cosas, son jugadores de buen nivel y se ve bien reflejado, porque quienes vienen subiendo han aportado al equipo. Están a disposición del grupo y creo que sirve mucho para seguir levantando la mano y demostrar que somos la mejor cantera de México. Por lo pronto, buscaremos salir este domingo a darlo todo, a sudar la camiseta, creo que va a ser un buen parámetro para medir los alcances del equipo".

Cuestionado sobre la importancia de la presencia de los aficionados santistas en las tribunas del estadio, Diego señaló: "El apoyo de la afición es muy importante para nosotros porque juega a nuestro favor sobre el terreno de juego, así que invitarla a que nos siga alentando ya que se vienen grandes momentos en este 2023", sentenció.