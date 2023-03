Guerreras vuelven al trabajo tras victoria ante Centellas

Las Guerreras del Santos Laguna volvieron al trabajo ayer, en el Territorio Santos Modelo, luego de su victoria 3-0 sobre las Centellas del Necaxa, con la que rompieron una racha de seis partidos sin conocer el triunfo.

Ayer la práctica fue por la tarde, mientras que hoy, mañana y el sábado comenzará a las 10:30 horas. El domingo tendrán una activación en el hotel de concentración en Mazatlán, y el lunes se medirán a las Cañoneras, en duelo que comenzará a las 21:00 horas.

Las Albiverdes por el momento se ubican en el puesto 13 de la clasificación con 8 unidades, por lo que será de suma importancia que aprovechen que se enfrentarán al penúltimo lugar de la clasificación para sacar una victoria y acercarse a zona de liguilla.

El choque ante las Centellas fue el número 100 de Alexia Villanueva en la Liga MX femenil, de los cuales 83 han sido con las Guerreras. La atacante se dijo feliz por llegar a la marca en el balompié mexicano.

"Me siento muy feliz y muy contenta de alcanzar esta cifra con este gran equipo. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en este tiempo, por la confianza que me han brindado para llegar a mi partido número 100", dijo ayer en entrevista.

Sobre la victoria ante las Centellas dijo que "regresar a la senda del triunfo hizo que este partido fuera muy especial. Lo habíamos platicado en la semana, que teníamos que ganar y meternos en el torneo; en lo personal me siento contenta de haber colaborado con un gol".