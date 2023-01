Guerreras tienen dura prueba ante Rayadas

Una dura prueba para medir su potencial, tendrán esta tarde las Guerreras del Santos Laguna, quienes visitarán a las Rayadas del Monterrey, en partido de la jornada 2 del torneo Clausura 2023 en la Liga MX Femenil.

El estadio BBVA será la sede del encuentro que comenzará en punto de las 19:06 horas y tendrá como árbitro central a Lizzet Amairany García, quien tendrá como asistentes en las bandas a Yudilia Carolina Briones y a Alma Karen Martínez. Será el primer partido como visitante para las albiverdes en el actual torneo, el cual comenzaron de buena manera al triunfar en casa frente al Atlético de San Luis, pero ahora deberán buscar el resultado positivo en una de las canchas más complicadas de la Liga MX Femenil.

De buen ánimo

Las Guerreras, comandadas por el director técnico Jorge Campos, tuvieron una semana repleta de motivación, tras el inicio positivo de torneo, en el que derrotaron al Atlético de San Luis en el estadio Corona. Ese resultado permitió a las jugadoras trabajar con tranquilidad y buen ánimo durante las mañanas en Territorio Santos Modelo, donde entrenaron hasta ayer, para luego emprender el viaje hacia Monterrey, donde descansaron anoche y declararse listas para el duro partido ante unas Rayadas que son recurrentes protagonistas en la Liga MX Femenil.

Por su parte, Rayadas llega a este compromiso tras ganar como visitantes en su debut en el torneo, pues el pasado domingo vencieron a la Franja del Puebla con marcador de 0 a 2, con anotaciones de la californiana Christina Burkenroad y la sinaloense Aylin Aviléz. En su poderoso plantel, las Rayadas cuentan con elementos como la capitana Rebeca Bernal, la seleccionada nacional Mariana Cadena, Valeria Valdez, Fátima Servín, Lizette Rodríguez y Daniela Solís, todas dirigidas por Eva Espejo, quien se convirtió en la primera directora técnica que consigue un título en la Liga MX Femenil.

Rayadas no ha perdido un partido de temporada regular en su casa, desde el torneo Clausura 2021, lo que demuestra la gran fortaleza que han establecido en su casa las regiomontanas, lo que al menos en la estadística, le dificultará aún más la vida a las Guerreras.

Concentración, la clave

De cara al partido de la jornada 2, la defensora santista, Priscila Padilla, compartió sus impresiones tras el exitoso inicio para las albiverdes: "Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club y disputar mi segundo torneo como Guerrera, es algo muy motivante para mí el que me brinden la oportunidad y confianza de defender estos colores. Destaco el ADN Guerrero que mostramos en el campo. Demostramos garra, nos respaldamos en todo momento, no dejamos de correr y, más allá de ir ganando, no bajamos la intensidad para defender el triunfo en casa", dijo en relación al partido de la fecha anterior.

En cuanto al duelo de esta tarde, Padilla afirmó: "Hay que estar muy atentas los 90 minutos y en el agregado, no debemos permitir momentos de desconcentración para evitar que nos metan gol".