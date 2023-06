Guerrera Frida Cussin se gradúa con mención especial del Colegio Orlegi 

La jugadora de Santos Laguna Femenil, Frida Carolina Cussin Franco, recibió una mención especial por mejor promedio durante la ceremonia de graduación que realizó este jueves el Colegio Orlegi con las generaciones de diciembre 2022 y mayo 2023.

Además de demostrar compromiso con su formación académica tras conseguir un promedio de 9.7, Frida Cussin también es una futbolista destacada de la Sub-18 de las Guerreras que ya logró debutar en Primera División; se integró al equipo albiverde en diciembre del año 2021 y juega como medio de contención.

Frida, junto a otros 33 alumnos que forman parte del Colegio Orlegi especializado en la educación de deportistas de alto rendimiento con sedes en Torreón y Guadalajara, se reunieron de manera virtual con los presidentes ejecutivos de Club Santos, Dante Elizalde y José Riestra de Atlas FC, quienes compartieron algunas palabras para honrar el esfuerzo de los jóvenes estudiantes.

“Aquí nadie se rinde, aquí venimos a demostrar de lo que estamos hechos y todos los días tratamos de honrar a nuestras familias, eso es lo que han hecho todos ustedes y me hace sentir muy orgulloso, les pido que no dejen de soñar y que al mismo tiempo, no dejen de luchar, como lo vienen haciendo hasta ahora”, mencionó Dante Elizalde.

Por su parte, Pepe Riestra, señaló que: “es un gran orgullo el poder estar aquí hoy con ustedes, poder compartir, darnos cuenta de lo que somos capaces cuando estamos juntos, al final somos una gran familia, para el grupo siempre ha sido más importante la persona antes que el jugador, siempre ha sido parte de nuestra labor el poder brindar oportunidades para que los jóvenes puedan tener un mejor futuro y una mejor preparación”.

Cabe señalar que, los graduados también contaron con la presencia virtual de sus padres, profesores y especialistas que los acompañaron durante su formación.

¿Cómo nace el Colegio Orlegi?

Debido al interés que tiene el grupo por el desarrollo de los jóvenes, también se enfoca en su preparación como seres humanos, a través de un modelo único, tomando como base tres proyectos: el primero es para alumnos de 3ro de secundaria, donde trabajamos vinculados a sus secundarias de origen, el segundo es el programa diseñado específicamente para los alumnos de nivel preparatoria en modalidad virtual y finalmente, existe un programa especial para alumnos graduados de preparatoria, previo a su ingreso a la Universidad, denominado Programa 20 (P20).