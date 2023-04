Guadiana apuesta a becas para universitarios de Coahuila

Esta mañana estuvo en las instalaciones de El Siglo de Torreón el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, para dialogar, al igual que el resto de los candidatos, al programa Lado B.

Sobre las propuestas para mejorar la entidad, Guadiana declaró que no harán “promesas de mentiras solo para obtener voto” sino que harán compromisos firmes en temas de educación, salud, seguridad, mujeres, agua potable, entre otros.

“Nuestro primer compromiso son becas para todos los universitarios, becas de las escuelas públicas (...) en general todas las escuelas de nivel superior que tiene el estado. Todas, todos y todes van a tener una beca. Hicimos un análisis técnico financiero y tenemos el número de matrícula de cada escuela del estudiante universitario, de los que están en prepa, de todos tenemos nombre, domicilio, etcétera.

El dinero va directo a cada estudiante, así como han llegado directamente los apoyos que da el Gobierno federal”, expuso el candidato.

SEGURIDAD

Al ser cuestionado por el tema de seguridad a nivel nacional, en el que los estados gobernados por Morena tienen un problema de inseguridad, Guadiana declaró: “todos los problemas de seguridad, de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, ¿dónde nacieron? si antes eran gobiernos del PRIAN, ahí nacieron todos esos problemas…Son problemas que se vienen arrastrando desde muchos años atrás (...) Los cárteles han existido desde hace tiempo y los trajeron los del PRIAN”.

Sobre sus propuestas, indicó que los policías deben estar cerca de los ciudadanos y ofrecerles tecnología y capacitación para que no haya corrupción.

SALUD

En cuanto al tema de salud, Armando Guadiana dijo que pondrán centros de diagnóstico en los 38 municipios de la entidad, que consistirán en instalar equipos de última generación.

“Eso va a ser una cosa importantísima que va a aliviar el gasto familiar de la gente y vamos a prevenir las enfermedades de cáncer. ¿De dónde va a salir el dinero? En lo que vamos a ahorrar, aparte de los convenios con el Gobierno federal

ENCUESTAS

Respecto al tema de encuestas y los señalamientos de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura, sobre ser una persona que está a favor de los Moreira, el candidato de Morena dijo que “a través de la vida siempre hay gente que traiciona, que engaña, es una pena, yo no quisiera hablar de él porque en realidad, tanto el candidato del PT como el de UDC, le están haciendo el favor al PRI…¿Cómo van a decir que yo estuve con el PRI cuando desde el 2011 fui el primero que señalé los excesos de deuda que tenía el Gobierno del Estado de Humberto Moreira?”.

Sobre Mejía declaró: “ya no vamos a hablar de gente que no tiene caso hablar, una persona que no respeta, no tiene palabra, no respeta lo que firma, todavía delante del presidente dice que iba a respetar la encuesta” y sobre el candidato de UDC, Lenin Pérez, dijo que es un “mercenario de la política”.

Al ser cuestionado sobre la ventaja del candidato de la alianza entre el PRI y el PAN en distintas encuestas, Guadiana dijo que “son mentiras, yo estudié Matemáticas, es una mentira. En La Laguna, Morena está arriba del PRIAN, la gente de La Laguna, de Torreón, a excepción de unos círculos pequeños…En Acuña, Morena está arriba…”

¿Qué empresa le hizo sus encuestas?, se le cuestionó al candidato.

"Un señor que no se dedica a la encuestadora política, se dedica a encuestas comerciales, un señor de México, no se dedica a cosas políticas", respondió Guadiana.

“A lo que le duele la gente es cuando no tiene trabajo, el problema fundamental es el desempleo en la Región Centro y la Región Carbonífera, luego es La Laguna, no tanto como allá…Hay gente sin trabajo enormemente”.