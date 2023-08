Guadalajara asegura el liderato tras vencer a los Xolos de Tijuana

Las Chivas Rayadas de Guadalajara volvieron a la senda del triunfo, luego de la deplorable actuación que tuvieron en la Leagues Cup ante equipos de la MLS, al superar a los Xolos de Tijuana por marcador de 1-0 en la cancha del Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, con lo que continúan invictos y siguen siendo el líder general del torneo Apertura 2023.

En un lento primer tiempo el Chiverio no pudo, por más que lo intentó, hacer bailar las piolas. No obstante, en la segunda parte Roberto "Piojo" Alvarado logró la única anotación cuando Fernando "Oso" González centró por izquierda a la llegada del "Piojo" y este sin marca empujó el balón que no pudo ser desviado por la defensa rival a los 66 minutos.

Xolos pretendió la igualada pero nunca pudieron vencer la meta de Miguel Jiménez con lo que el Rebaño Sagrado sigue invicto y asegura, por una jornada más, seguir en la cúspide del futbol mexicano.