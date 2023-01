Grupos de búsqueda piden esperar resultados de pruebas de ADN de cuerpo encontrado en Madero

Grupos de búsqueda de personas desaparecidas llaman a la Fiscalía General de Coahuila a agilizar los trabajos de identificación del cuerpo de la mujer que fue localizado este lunes en una comunidad del municipio de Francisco I. Madero y piden no especular sobre su identidad.

El llamado se da luego de darse a conocer que el cuerpo encontrado en un predio del ejido Buenavista de Francisco I. Madero se trata de Dayan Yamil Favela Quiñones, desaparecida desde el miércoles 11 de enero al salir de su trabajo en Gómez Palacio.

Silvia Ortiz, fundadora del Grupo Vida, que ha brindado el apoyo a la familia, aseguró que la autoridad aún no les ha confirmado nada, por lo que pide esperar. “Coahuila no lo va a confirmar hasta que no tengan el ADN, yo no sé por qué están sacando que tiene las características, no debieron hasta que no se tenga más certeza”.

Lo mismo comentó Lucia Castruita, del grupo Voz que Clama Justicia por los Desaparecidos, quien explicó que la vestimenta no confirma nada, sino hasta obtener una prueba confirmatoria del ADN.

De acuerdo con Silvia Ortiz de Grupo Vida, actualmente son tres las mujeres que se encuentran desaparecidas en la región de forma reciente. “Y quién dice que no le cambiaron la ropa, entonces hasta que tenga el ADN”, insistió.

Por otra parte, comentó que la hermana de Dayan le dio a conocer que si el cuerpo es el de su hermana, manifestó su deseo de unirse al colectivo y participar en los trabajos de búsqueda de personas que aún no han llegado a casa.