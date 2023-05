Gran remontada de Tigres para coronarse

lo largo de un torneo en el que tuvo tres técnicos, Tigres mostró que era capaz de sobreponerse a las adversidades. Ayer lo volvió a hacer y se proclamó campeón del Clausura 2023.

Guido Pizarro anotó un gol en la segunda parte de la prórroga y Tigres remontó una desventaja de dos goles para derrotar a domicilio 3-2 a Chivas y alzarse con el título.

Tras un tiro de esquina y un rechace en la raya, Pizarro marcó con un cabezazo a los 110 minutos para darle la victoria a Tigres, que atraparon la octava corona de su historia - y la primera desde el Clausura 2019.

El partido de ida concluyó empatado sin goles.

"Nosotros nunca nos dimos por vencidos. A esta institución le gusta levantarse de las caídas. Esta historia se comenzó a escribir ante León, al quedar fuera de (la) Concacaf", dijo el portero Nahuel Guzmán, aludiendo a la eliminación que sufrieron ante León en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. "Seguimos escribiendo la historia de este club. Nos quisieron subestimar y que sean felices los que hablaron antes de tiempo. Nosotros sabíamos a lo que veníamos".

Chivas fue superior al comienzo del encuentro en el estadio Akron.

Roberto Alvarado marcó el primer gol del encuentro a los 11 minutos y Víctor Guzmán amplió la ventaja del Guadalajara a los 20'. Pero los universitarios reaccionaron a los 65' con un penal convertido por André-Pierre Gignac y nivelaron con un tanto de Sebastián Córdova a los 71'.

"Todas las finales que hemos ganado las hemos sufrido, pero ahora fue con una mezcla de jóvenes y viejitos", dijo Gignac. "Hoy está más que claro que una final en casa de Chivas y ganando el tiempo extra corriendo como locos. No creo que somos viejos. Tenemos corazón, es lo importante".

El cuadro universitario logró el campeonato en un atípico torneo en el que tuvo tres entrenadores. Diego Cocca inició el torneo, pero se fue para dirigir a Selección Mexicana. Marco Ruiz tomó el relevo, pero fue cesado tras la fecha 14 y Robert Dante Siboldi asumió el cargo.

"Este equipo está acostumbrado siempre a pelear por el título, y el equipo que se tenía era para pelear por el título", dijo Siboldi. "Lo de los muchachos en este torneo fue verdaderamente increíble".

Siboldi, un exportero de Tigres, logró el segundo campeonato en México tras haber obtenido el del Clausura 2018 cuando estaba al frente de Santos y superó al Toluca.

"Nosotros vivimos en Monterrey, somos de la casa y no lo dudamos cuando nos propusieron llegar", dijo Siboldi. "No había nada que pensar, tomamos el reto y hoy devuelvo algo de los que nos tocó vivir en el descenso (en 1996). Esto no tiene precio", señaló el entrenador.

Chivas vio frustrado su deseo por alcanzar 13 campeonatos para empatar al América como los más ganadores en la historia de México.

El Guadalajara fue un equipo sensación al alcanzar la final en el primer torneo con el entrenador serbio Veljko Paunovic al mando.

El Rebaño Sagrado solo había llegado a dos liguillas desde el Clausura 2017, la última vez que logró un campeonato de liga.

MARCAN PRIMERO

Chivas se puso al frente cuando Alvarado tomó un balón por la banda derecha, eludió la marca de Javier Aquino dentro del área y definió con un zurdazo.

Los anfitriones aumentaron 10 minutos después tras un tiro de esquina que fue ejecutado por Alvarado. Guzmán apareció en el corazón del área y empalmó de derecha para batir al arquero.

Tigres recortó con un penal que Gignac convirtió por el centro del arco a los 64 minutos.

Córdova mandó el encuentro al alargue al marcar con remate de cabeza dentro del área a los 70 minutos.

Tigres estuvo cerca de completar la remontada a los 103 con un disparo de Gignac, pero el portero Miguel Jiménez realizó una gran atajada para evitar la anotación.

Los universitarios concretaron la remontada a los 110 con un remate de cabeza de Pizarro en una jugada de tiro de esquina en la que el argentino superó en el salto a Guzmán y convirtió con remate de cabeza al poste derecho de Jiménez.