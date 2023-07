Gozan con 'Air Supply'

Laguneros disfrutaron de una noche inolvidable de concierto con el grupo australiano 'Air Supply', realizado el pasado sábado en el Coliseo Centenario. El numeroso público asistente gozó de cada una de las interpretaciones del inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, como fueron lo temas Sweet Dreams, Without you, All Out of Love, Lost in Love, entre otros.

Fue un espectáculo muy agradable donde los presentes corearon las canciones junto con la banda, aplaudieron y ovacionaron en todo momento.

Sofía y Marídele Rodríguez.

Jorge García y Ale Campos.

EL SIGLO DE TORREÓN / Eddie Ruiz

Yaz Aguero, Pedro Juárez y Gabriela Gallegos.