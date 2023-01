Gómez Palacio está tranquilo para que todas las mujeres puedan salir: Leticia Herrera

Ante la consternación que ha causado el feminicidio de Dayan Yamil Favela Quiñones en La Laguna la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, hizo un posicionamiento respecto al tema de seguridad en el municipio.

“Pedirles de favor a todas las mujeres de Gómez Palacio que no entremos en pánico ni en psicosis de que están desapareciendo las mujeres. No. La ciudadanía tiene que ver en redes sociales que se han localizado que es el caso de las últimas 3 menores y en el caso de Dayan es un hecho aislado totalmente y las otras jovencitas no están desaparecidas… fueron localizadas. Son jóvenes que son abusadas en sus hogares entonces nosotros mismos en casa estamos propiciando a que estas jóvenes se salgan de sus hogares porque son maltratadas, porque son abusadas”, dijo la alcaldesa.

Comentó que hace la precisión porque se ha llegado a comentar que están desapareciendo mujeres en esta ciudad, lo cual negó tajantemente.

“Se van y no avisan a nadie entonces inmediatamente los mismos familiares dicen se desapareció o ya se las llevaron pero yo puedo garantizarles que Gómez Palacio está tranquilo para que todas las mujeres puedan salir nada más que aguas con las redes sociales y con quién se comunican ellas”, refirió la presidenta. Recordó que en el caso de Dayan ya hay un detenido pero también que es responsabilidad tanto de los padres en el caso de las menores como de las propias mujeres adultas cuidar con quién tienen contacto.

“Nosotros también hay que cuidarnos y aguas con quien tenemos contacto porque no sabemos quién es el del otro lado”, acotó la alcaldesa.

Respecto del caso de Dayan recientemente el Fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, dijo textualmente: “En cuanto se tenga la precisión de quien tiene la competencia, se habrá de remitir o para con nosotros o para con ellos, aquí lo importante es que hay una persona asegurada por ese motivo, que fue asegurada en Durango, en la ciudad de Gómez Palacio, habrá que establecer el lugar de la comisión de la privación de la vida y en ese momento se remite la competencia de un lado para otro, es irrelevante la competencia porque lo que interesa es el seguimiento”.

La Fiscalía de Durango no ha emitido algún posicionamiento posterior referente a este hecho que ha conmocionado a la sociedad por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.