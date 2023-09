Gómez Palacio, en lugar 10 de los municipios mexicanos más seguros

Ante el pleno del Cabildo de este pasado jueves, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, destacó que Gómez Palacio ocupa el décimo lugar entre los municipios más seguros del país, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

"Y sin echar campanas al vuelo, y sin bajar la guardia, y sin decir que estamos a toda madre, tenemos que seguir bajando estos números de incidencia delictiva y trabajando para poder cumplir con nuestro objetivo, que lo fue desde un inicio de campaña, para poder tener a Gómez Palacio seguro", aseguró la edil.

CIFRAS OFICIALES

De acuerdo con cifras oficiales en un comparativo realizado entre 2022 y 2023 en el lapso de enero a agosto de cada año, respectivamente, se tiene que en Gómez Palacio ha disminuido el homicidio doloso en un 50%; el feminicidio en un 75%; la extorsión en un 100%; el robo con violencia en un 89.2%; el robo de vehículo en un 54.3%; el robo a casa habitación en un 65.1%; el robo de negocio en un 81.2%; el robo a transeúnte en un 85.1%; las violaciones en un 51.7%; la violencia familiar en un 7.7%; y las lesiones dolosas en un 50.9%.

Lo que aumentaron en un 19% son los homicidios culposos, es decir, los que son provocados por accidentes o de manera circunstancial o imprudencial (sin intención), al pasar de 21 a 25 homicidios culposos.

También aumentaron en un 42.1% las detenciones por el delito de narcomenudeo, es decir, los casos en los que hubo detenciones y se abrieron carpetas de investigación, al pasar de 228 a 324 en ese lapso.

ESFUERZOS

La alcaldesa Leticia Herrera, mencionó lo mucho que ha costado llegar a estos números en materia Seguridad Pública; "Y les voy a decir una cosa, son números sumamente positivos que hacía muchísimos años no se veían a quien Gómez Palacio. Yo voy a seguir con mano dura y mano firme, no voy a permitir que estos suban".

También dijo que se trabaja para que la Dirección de Seguridad Pública cuente con las herramientas necesarias para que puedan trabajar.

"Y hacerlo bien. Ya habrá comentarios de que por qué en Seguridad Pública tenemos más gastos que en otras áreas, bueno, pues porque no voy a permitir que por falta de herramientas vayamos a tener un descuido. En el tema de seguridad todo lo que podamos comprar, porque pues no tenemos apoyo del Gobierno federal, ya no tenemos lo que era el Fortaseg, entonces nos corresponde a nosotros tener un Gómez Palacio seguro", señaló Herrera Ale.