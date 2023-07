¡Golpe bajo para Emilio Osorio! Karol Sevilla revela estar soltera en programa

Mientras que Emilio Osorio grita a los "cuatro vientos" su relación, Karol Sevilla confirma estar soltera en un programa peruano.

A largo de su participación en La Casa de los Famosos México, Emilio Osorio ha hablado sobre su romance con la cantante Karol Sevilla, asegurando lo mucho que la quería y que esperaba que ella lo extrañara tanto como él lo hace.

"Si la conocieran de verdad se enamorarían diez veces más de ella; a veces me recuerda mucho a mi madre y a mi padre; espero que me esté extrañando tantito, como ya la estoy extrañando mucho, la amo mucho y la extraño", expresó a inicios del mes de julio.

Sin embargo, a pesar de que toda la audiencia se encontraba emocionada por esta relación, las cosas dieron un giro inesperado luego de que, a los días siguientes, Karol sorprendiera al afirmar que se encontraba soltera.

Durante su participación en el programa peruano "El reventonazo de la Chola", a la cantante le cuestionaron sobre su trayectoria artística y su vida privada. Y a pesar de que las cosas marchaban con total normalidad, cuando se le preguntó sobre su estado civil, Karol mencionó estar soltera, sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Esta respuesta desencadenó varios comentarios en redes sociales, mientras que algunos usuarios la defendieron, otros la atacaron por haber “negado” su relación con el hijo de Juan Osorio y Niurka.

"Que pena ajena, ni a nuestro señor jesúcristo lo negaron tan feo", "Pues ella sí quería. Tanto que no le importó andar con Emilio aún teniendo 17. Repito, no soy Team Infierno pero las cosas cómo son", "Y el Niurkito acá esperando un mensaje de amor de su novia jajajaja yo siento si la relación existe… los managers de Karol le han de haber aconsejado no relacionar su imagen con la del Nepobaby Osorio Marcos… ella sí tiene una carrera y futuro", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Hasta el momento, la cantante no ha dado más declaraciones al respecto.