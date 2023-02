Golfista mexicano, Abraham Ancer, saldrá como líder en el PIF Saudi International

El golfista mexicano Abraham Ancer, mantuvo la punta en el PIF Saudi International por tercer día consecutivo luego de firmar una tarjeta de 64 golpes (6 debajo del par de campo) en el certamen que reparte 5 millones de dólares, por lo que este domingo saldrá como líder, con dos impactos de ventaja sobre el estadounidense Cameron Young.

Y es que el norteamericano se mantuvo en la pelea con un 65 (-5) en el score sabatino, mientras que su compatriota Matthew Wolff (63), el australiano Lucas Herbert (67) y el tailandés Sadom Kaewkanjana (68) están a 7 distantes golpes del líder, en la tercera posición.

El "Turco" aspira a convertirse en el primer jugador en ganar este torneo de principio a fin y ayer frente al Mar Rojo en Arabia Saudita, dio otro paso importante al título con una ronda completa, sin errores de por medio.

Tres birdies en la primera vuelta y otros tres en la segundo, incluido uno vistoso en el 18, le permitieron al azteca mantener a raya a Young, que jugó la tercera ronda con él.

"Otra ronda muy sólida" dijo Ancer "Feliz sin bogeys, ese es siempre mi objetivo. En un campo de golf como este, donde sopla (viento) bastante bien, estoy muy, muy feliz" agregó.

Pero el de Reynosa, Tamaulipas agregó en una entrevista para el Tour Asiático: "Mi golpeo de pelota definitivamente ha estado en marcha, y lo he estado rodando muy bien toda la semana. Sí, extremadamente feliz. No estoy realmente centrado en lo que hacen los demás. Solo trato de jugar el mismo juego que he estado jugando los últimos tres días".

Sorprendentemente, el mexicano no pasó el corte la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos, pero no estaba preocupado "De vuelta a casa, he estado practicando bastante antes de Dubai, y me sentí muy bien en casa. Luego, en el camino hacia aquí, siempre lleva un poco de tiempo adaptarse al cambio de hora y todo eso. Y definitivamente, los torneos de golf son diferentes a simplemente jugar en casa", dijo Ancer, quien durante una carrera profesional de 10 años ha registrado dos victorias importantes, el Abierto de Australia de 2018 y el WGC-FedEx St. Jude Invitational en 2021 del PGA Tour.