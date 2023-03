Gobierno responderá ante explotación laboral de niños migrantes en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que creará un nuevo grupo de trabajo para combatir un incremento en la explotación laboral de los niños migrantes en el país.

Cientos de compañías que contrataron a casi 4.000 niños el año pasado violaron las leyes federales del trabajo, un drástico aumento en los últimos cinco años.

El problema le ha granjeado críticas al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, debido a las preocupaciones de que los niños están siendo liberados de los albergues y salen de la custodia federal demasiado rápido, colocándolos en situaciones vulnerables en las que es más probable que sean víctimas de explotación laboral.

En un nuevo video que ha estado circulando, y del que The New York Times fue el primero en informar, elsecretario instruyó a su personal a liberar más rápido a los niños del sistema de albergues del gobierno federal.

“Si Henry Ford hubiera visto esto en sus plantas, jamás se hubiera vuelto rico y famoso”, dijo Becerra a su personal durante una reunión a mediados del año pasado, según la grabación. “Así no se hace una línea de ensamblaje”.

La investigación del New York Times identificó a más de 100 niños migrantes, algunos de apenas 12 años, que dijeron que trabajan turnos nocturnos y en empleos peligrosos para compañías de todo tamaño a lo largo y ancho del país.

El presidente Joe Biden aún tiene “plena confianza” en Becerra, afirmó el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó por el trabajo del funcionario después de darse a conocer el reporte.

“Desde luego que el presidente no cree que el procesamiento de migrantes deba tratarse como una línea de ensamblaje, y el secretario Becerra tampoco”, aseguró.

Becerra ha sido visto desde hace tiempo como un defensor de los migrantes. A menudo habla de la experiencia de sus padres, que migraron de México a Estados Unidos.

El gobierno ha tenido problemas para encontrar la manera de responder al aumento en la llegada de migrantes, incluidos los niños que viajan sin compañía de un adulto, a la frontera sur del país desde que Biden asumió la presidencia. En el año fiscal que terminó en septiembre pasado, se realizaron 2,38 millones de detenciones de migrantes, un aumento de 37% respecto al año anterior. El total fue más del doble que el nivel más alto registrado durante el gobierno de Donald Trump, que fue en 2019.

Los departamentos de Salud y Servicios Humanos y del Trabajo presentaron sus nuevas políticas y el grupo de trabajo el lunes, además de que también prometieron dar un seguimiento más a fondo a los niños que salen de los albergues para irse a vivir con patrocinadores dentro del país. La agencia ayudará a los niños migrantes a inscribirse en la escuela. También requerirá a partir de este momento que el personal le dé seguimiento a los niños que se comuniquen a la línea nacional de ayuda de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para reportar posibles problemas de seguridad.

El Departamento del Trabajo también amenazó con suspender el envío de productos fabricados con mano de obra infantil.

Explotación laboral de niños migrantes en EUA

La investigación del diario The New York Times encontró que los niños migrantes son explotados laboralmente a lo largo de Estados Unidos por empresas procesadoras de grandes compañías como:

Cheerios, Cheetos, Chewy granola bars, Ford, Fruit of the Loom, General Motors, J. Crew, Lucky Charms, Nature Valley granola bars, Ben & Jerry's, Target, Walmart y Whole Foods.