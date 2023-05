Gobernador de Tamaulipas visita a pacientes tras conato de incendio en hospital

Luego de visitar a los pacientes que fueron llevados al Área de Urgencias, tras el conato de incendio en el Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata", el gobernador Américo Villarreal Anaya informó que el origen fue un descuido humano de una persona que fumó en un sitio restringido.

El mandatario ofreció la atención inmediata a los pacientes y sus familiares, y giró instrucciones para normalizar el servicio médico.

Para constatar los daños, Villareal se dirigió al área administrativa donde se originó el conato de incendio, acompañado por el director del hospital, Guillermo Eduardo Castañeda Gutiérrez, y por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández.

El recorrido de Américo Villareal por el hospital

"Se está haciendo la investigación correspondiente, para dar con el responsable y que exista la reparación del daño", expresó.

También dialogó con el enfermero Luis Fernando Godínes, quien junto con sus compañeros Pedro Bautista y Jorge Rivera, del área de Terapia Intensiva, fueron los primeros en actuar ante la contingencia y con el uso de extinguidores evitaron que el fuego se propagara.

"Tu actitud contribuyó a que los demás actuaran en tu apoyo, eres un ejemplo", le reconoció el gobernador a Godínes.

El gobernador recorrió todo el hospital donde antes él laboró, y al llegar al área de cardiología, Américo Villarreal se encontró con el espacio que fue su consultorio personal durante casi tres décadas: "Me lo cuidan, hay se los encargo", bromeó con una enfermera.

En entrevista, dijo sobre el nosocomio que "estamos primero a que recupere su prestigio, su capacidad resolutiva. Yo estuve 30 años aquí, sé de lo que es capaz una infraestructura como la que existe, dándole el buen respaldo del equipamiento que necesita y también sabiendo de los compañeros y con las capacidades operativas y resolutivas que hay de los médicos especialistas pero necesitan equipo, necesitan medicamentos, necesitan insumos para poder mostrarnos la calidad de atención médica que podemos tener y en eso estamos ocupados".

Detectan causa del incendio

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, detalló que el conato de incendio se originó debido a que un residente fumó en el interior del hospital.

"Pasará primero el proceso legal y el proceso administrativo. No es un trabajador, es un estudiante, hizo mal; afortunadamente no hubo daños mayores, porque si no su responsabilidad sería mucho más grande", expresó.

Y añadió: "Obviamente se hará un proceso y habrá sanciones. Nadie debe de fumar en el Hospital. No hay ninguna justificación, debió haber salido a un lugar donde pudiera fumar y tendrá que enfrentar el proceso administrativo".