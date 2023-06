Gobernador de Coahuila denuncia presencia de vehículos con placas de Zacatecas y Tamaulipas que no justifican su presencia

En el marco del proceso electoral que se vive este domingo en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló esta mañana que se ha detectado la presencia de camionetas con placas de estados como Zacatecas y Tamaulipas cuyos tripulantes no han justificado su estancia en esta entidad.

Dijo que en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Nacional desde hace días habían estado previendo la intromisión de agentes externos a la entidad.

“¿Qué es lo que hemos visto?, bueno pues camionetas con placas de Tamaulipas en exceso, camionetas con placas de Zacatecas, y bueno, también operadores que vienen de otras partes que no son de aquí y que vienen sin lugar a duda, a perturbar el proceso electoral de Coahuila”, aseguró.

Riquelme reiteró que en las últimas horas han visto a agentes externos y que en Coahuila son “muy cuidadosos” con las placas vehiculares, mismas que son identificadas con las cámaras del Sistema de Video Inteligencia del Gobierno del Estado que operan los Centros de Cómputo, Control y Comando (C4).

“Hemos estado muy al pendiente porque al final incluso, hasta cantidades de efectivo traían dentro del vehículo”, comentó.

El gobernador indicó que no tenía el número exacto de personas detenidas pero que de antier a la fecha, algunas de ellas habían sido liberadas de inmediato. “No justifican su presencia, algunos no portan placas, vidrios polarizados, eso aquí en el estado no está permitido.

La realidad de las cosas es que quienes vienen a apoyar legalmente un proceso como son diputados federales, senadores de otros partidos, pues andan de observadores en todas las casillas y no tienen ningún problema. Quienes vienen a cambiar el rumbo del proceso electoral o a tratar de meter operadores de otra entidad federativa bueno, pues se entiende que estos pueden servir de apoyo en la parte donde están capturando, en la parte donde están esperando los resultados, no en campo y aparte con recursos que no se sabe la procedencia y que además alteran la realidad del proceso electoral”.

Pese a ello, el mandatario dijo que “no ha pasado a mayores”, que hay un proceso tranquilo y que las casillas tienen una copiosa participación.

Reveló que esto es parte del “calor electoral” y que espera que mañana Coahuila vuelva a la normalidad y a la calma con el resultado que se defina este domingo 4 de junio.