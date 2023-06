Giorgia Meloni señala que el Consejo de la UE debe afrontar una reforma radical sobre migración

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, afirmó que el próximo Consejo europeo que se celebrará mañana deberá tener la inmigración como tema central y relanzó la necesidad de una reforma radical que comience por superar las reglas del Tratado de Dublín porque "no solo son anticuadas sino arriesgadas, porque contribuyen a las tragedias que estamos presenciando en el Mediterráneo”.

Meloni compareció hoy en la Cámara de los diputados para informar sobre la posición italiana ante el Consejo e empezó a hablar del tema renovando la cercanía de Italia tras la reciente tragedia acaecida frente a las costas de Grecia y "el compromiso de acabar con las redes de traficantes".

Agregó que "la migración es un reto europeo y por tanto requiere respuestas europeas", reitero su propuesta de un plan de ayudas a países africanos y repitió que "Italia no puede convertirse en el campo de refugiados de Europa".

“Finalmente, se ha reconocido que la migración es un reto europeo y requiere respuestas europeas y va ganando terreno el enfoque que pretende superar la oposición entre movimientos primarios y secundarios, países de primera llegada y de destino”, afirmó.

Según la primera ministra, "no se puede dejar el poder de decidir quién entra y quién no en Europa a los esclavistas del siglo XX" y “la inmigración masiva no tiene nada que ver con la solidaridad y afecta a los más débiles y frágiles, empezando por los que tienen derecho a ser acogidos”.

Por otra parte, Meloni criticó la política de subida de los tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo para combatir la inflación.

“La inflación ha vuelto a golpear la economía, es un odioso impuesto encubierto que afecta especialmente a los menos favorecidos. Es justo combatirlo con contundencia, pero la simplista receta de subida de tipos emprendida por el BCE no aparece a los ojos de los muchos el camino más correcto", señaló.

Y agregó: "el aumento de los precios no es el resultado de una economía que crece demasiado rápido sino de factores endógenos, en primer lugar, la crisis energética. No se puede dejar de considerar el riesgo de que el aumento constante de los tipos de interés sea una cura más dañina que la enfermedad".

Sobre la guerra en Ucrania, Meloni destacó que "la UE confirmará su decidido apoyo al pueblo ucraniano" y que "la posición clara del Gobierno italiano es reconocida y apreciada",

"Italia continuará apoyando los esfuerzos para garantizar que los crímenes internacionales cometidos en la agresión contra Ucrania sean procesados, principalmente a través del trabajo independiente de la Corte Penal Internacional. Estoy pensando en el secuestro y deportación a Rusia de miles de niños de los que nunca más volvemos a saber: como madre es uno de los aspectos que más me marcó”, agregó