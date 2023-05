Santiago Giménez anota en victoria y se corona con Feyenoord

El futbolista mexicano Santiago Giménez coronó de gran manera su primera temporada en el futbol europeo al conseguir el título de la Eredivisie con el Feyenoord, luego de golear como local 3-0 al Go Ahead Eagles, duelo en el que el mexicano se volvió a hacer presente en el marcador.

"Es un sueño ser campeón. Cuando llegué y vi el día a día donde todos mis compañeros daban el máximo y les veía con esa hambre de querer ganar. Toda la gloria a Cristo porque sinceramente él estuvo en las peores, fue quien me sanó y salvó. Hoy estamos aquí celebrando su gloria porque al final de cuentas él es todo para mí", comentó en entrevista con TUDN.

"Estos son los momentos más hermosos de la vida porque te pones a ver todo lo que has atravesado, quiénes estuvieron, toda la familia y cómo desde el principio me apoyaron. Estos momentos es cuando vas para atrás y recuerdas todo eso y al final sabes que no fue algo malo, fue algo bueno y todo es aprendizaje", finalizó.

El primer tanto del partido llegó al minuto 15 cuando Mats Wieffer devolvió una pared a Oussama Idrissi, quien controló el balón y después venció por en medio de las piernas al arquero rival.

El "Bebote" apareció tres minutos después para marcar el segundo tanto. Recibió un gran pase de Igor Paixao y definió dentro del área con un derechazo pese a tener a un defensor encima.

El mexicano llegó a 15 tantos en el torneo y tiene ocho partidos al hilo de la Eredivisie anotando, rompiendo el empate que tenía con Hugo Sánchez como los mexicanos con más partidos seguidos de Liga marcando en Europa.

El tercer tanto del Feyenoord llegó al minuto 54 cuando Paixao recibió un balón fuera del área, controló y sacó un zurdazo con gran colocación para superar al arquero rival y poner cifras definitivas.

Feyenoord llegó a 79 unidades, ocho más que el sublíder PSV con dos partidos por jugar, por lo que amarró su primer campeonato desde la temporada 2016-2017.

Una gran temporada

Una campaña de ensueño para Santiago Giménez.

- Es el mexicano con más partidos seguidos de Liga marcando en Europa con ocho, rompiendo el empate que tenía con Hugo Sánchez.

-Suma 23 goles en la temporada, la mayor cantidad en la historia para un mexicano en su primera campaña en el futbol europeo.