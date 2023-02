Gestionará CNC semilla de sorgo

El campo en la región ya no es una actividad rentable debido a la falta de apoyo, sobre todo del Gobierno Federal. Ante ello, la Confederación Nacional Campesina (CNC), gestionará apoyo, la mayoría con semilla de sorgo para el próximo Ciclo de Riego Agrícola, que tentativamente podría iniciar el 12 de marzo con la apertura del sistema de presas de la región.

María del Consuelo Castro Valenzuela, presidenta de la CNC de Gómez Palacio, dijo que aún no se define ni la fecha ni el volumen de extracción, sin embargo dijo que podría ser el 12 de marzo con un volumen similar al ciclo anterior, que fue de 900 millones de metros cúbicos.

"La gente se está preparando, cada quien en sus ejidos, preparando la tierra y nosotros tocando puertas para ver si el gobierno del Estado tanto como el municipal, nos abran un espacio para apoyar a los campesinos en el tema de la siembra, esperamos que ese proyecto sea beneficiado. Estamos solicitando semilla para sorgo, saben que aquí en la región siembran más sorgo, sí tenemos también algo de algodón, pero la mayoría es sorgo y forraje", detalló la dirigente.

Castro Valenzuela dijo que el volumen que se autorizó el año pasado es poco, insuficiente para atender las necesidades de los campesinos.

"Desgraciadamente no se tiene un gran volumen, el ciclo pasado fue poco y en este caso se espera igual, porque no hemos tenido lluvia, fueron 900 millones de metros cúbicos, no es suficiente, nunca será suficiente; vamos a esperar que ellos definan cuándo van a dar", dijo.

La dirigente, denunció públicamente la falta de apoyo por parte de la federación hacia el campo lagunero, situación que se complica ante el encarecimiento de los insumos, como el costo del diésel.

"Muy mal, saben que no tenemos ningún apoyo del Gobierno Federal, vamos a esperar que el gobernador (Esteban Villegas) y la alcaldesa (Leticia Herrera), tengan a bien apoyo a los campesinos. Los insumos cada día más caros y el campesino no completa, no es rentable ahorita en el tema, porque siembra poco, la familia del campo no completa", aseguró la dirigente de la CNC en Gómez Palacio.

En cuanto a la amenaza que lanzaron los ejidatarios de la comunidad de Graseros del municipio de Lerdo, de no dejar abrir las compuertas para el inicio del Ciclo de Riego Agrícola ante el incumplimiento del Gobierno Federal con ciertos compromisos relacionados con el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, se limitó a decir que respetan la decisión que ellos tomen.

"Es muy respetable por parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo lo propio", recalcó la dirigente.