Germán Martínez se baja de la contienda

l senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, anunció su decisión de no participar en la contienda para definir la candidatura presidencial de la alianza opositora en 2024.

Expresó su desacuerdo con el método que Va por México definió, con campañas anticipadas, "cargadas empresariales" y dinero sin fiscalización.

"El método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos, y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas, y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público", expresó.