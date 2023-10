Geraldine Bazán y Giovanni Medina, ex de Ninel Conde son captados amorosos en viaje

Geraldine Bazán niega que tenga una relación con Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, con el que fue vista viajando a Disneylandia, junto a los hijos de cada uno, sin embargo, algunos pasajeros que compartieron vuelo con ellos dijeron a la prensa que fueron testigos de los besos que se dieron cuando las luces del avión fueron apagadas.

Hace seis años, en 2017, se dio a conocer que Geraldine y Gabriel Soto se separarían, en medio de la polémica por la nueva relación que el actor había emprendido con la actriz de origen ruso, Irina Baevea. A partir de ese momento, la actriz fue vinculada con diferentes actores con los que supuestamente se había dado una nueva oportunidad en el amor, entre ellos sonaron los nombres de Santiago Raimundo, Eduardo Palomares, Alejandro Nones y hasta Lupillo Rivera.

La actriz negó en toda ocasión sostener algún romance, asegurando que estaba en una etapa en la que su prioridad era criar y ver crecer a las dos hijas que comparte con Soto; Elissa Marie y Alexa Miranda, de 14 y 7 años, respectivamente.

Ahora, Geraldine ha sido vinculada sentimentalmente con nada más y nada menos que Giovanni Medina, la expareja de Ninel Conde y padre de su hijo menor, Emmanuel (de 8 años). Estas versiones comenzaron a sonar con mayor fuerza cuando, la semana pasada, fueron vistos en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, del que despegarían para a Los Ángeles, California, donde se encuentra Disneylandia, el famoso parque de diversiones al que fueron en compañía de sus respectivos hijos.

En esa ocasión, la prensa pudo captar a Medina a quien le preguntaron acerca de si era verdad que tenía un romance con la actriz, lo que él negó, asegurando que la causa que los llevaba a viajar juntos era por motivos de trabajo, lo que causó ruidos en los diferentes programas de espectáculos donde se transmitió la noticia, debido a que al llegar a su lugar de destino, hubo imágenes difundidas en redes sociales donde se les vio convivir fuera de un ambiente laboral.

Por ello, este martes, cuando Bazán y Medina volvieron al país, los medios de comunicación se dieron cita en las instalaciones del aeropuerto para preguntarles a ambos cuál es la relación que los une, pues antes de que pudieran captarlos, comentaron que algunas y algunos pasajeros a los que se acercaron afirmaron haberlos visto besándose durante el trayecto, sobre todo, cuando las luces del avión fueron apagadas, también dijeron que atestiguaron la diferencia que tuvieron en el transcurso del viaje, a tal grado que aparentemente uno de ellos se cambió de asiento.

Geraldine fue la primera en ser captada por las cámaras. Fue ella quien negó que entre ella y Giovanni haya una relación amorosa, pues destacó que son amigos desde hace muchos años y ahora sólo se han unido por la amistad que los une y la química que existe entre sus hijos, los que se divierten mucho cuando hacen planes todos juntos.

"No inventen cosas, a la gente le encantan inventar, somos amigos desde hace muchos años, nuestros hijos se llevan bien, digamos que hemos hecho un buen team de padres solteros, yo creo que mis hijas ya se aburren mucho de estar conmigo sola y, al final, es hacer planes entre los niños, y ya, es mi amigo y de hace mucho tiempo, no es de ahorita", precisó.

Medina no negó ni aceptó que hubiera una relación, sólo agradeció a la prensa por acudir a recibirlos, destacando que el amor de su vida es Emmanuel, pues sabe que él estará a su lado siempre.

En otra entrevista, televisada en "Venga la alegría", la madre de Geraldine, doña Rosalba Bazán también afirmó que no hay ninguna relación entre su hija y Medina, dejando entrever que ella no estaría de acuerdo con que tuvieran un noviazgo, pues cuando se le preguntó si les gustaría verlos juntos, contestó tajantemente con un "no".